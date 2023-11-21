تقديم الزكام: حل ثوري لأمراض الجهاز التنفسي العلوي

وفقًا لبحث أجرته شركة Intrivo™، وهي شركة صحية رقمية والشركة الأم لشركة On/Go، هناك أكثر من مليار حالة نزلات برد تم الإبلاغ عنها كل عام في الولايات المتحدة. ومن المثير للصدمة أن 10% فقط من المرضى يطلبون العلاج، مما يؤدي إلى دورة لا نهاية لها من نزلات البرد. البرد والأنفلونزا التي تضع عبئا ثقيلا على الأسر والأطباء وأصحاب العمل والحكومة. ولمعالجة هذه المخاوف، أطلقت On/Go™، وهي منصة رائدة في مجال التكنولوجيا الصحية، Sniffles™، وهي مجموعة أدوية مبتكرة للرعاية المنزلية مباشرة إلى المستهلك (D2C) مصممة لتخفيف الأعراض المرتبطة بنزلات البرد والأنفلونزا وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي العلوي. . لا يقدم Sniffles راحة ميسورة التكلفة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تقليل انتشار الأمراض والفيروسات.

Sniffles هو خيار للتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية عن بعد يوفر للمستخدمين حلاً شاملاً للنوم بشكل أفضل، وتقليل الحمى، وتخفيف الاحتقان، وتهدئة حكة الحلق، وشفاء الشفاه الجافة والمتشققة، والاسترخاء، وتعزيز جهاز المناعة. من خلال مجموعة أدوية الرعاية المنزلية الرائدة هذه، توسع On/Go التزامها بالتخفيف من أمراض الجهاز التنفسي العلوي، مما يوفر علاجًا يسهل الوصول إليه لأكثر من مليار نزلة برد يتم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة كل عام.

تتكون مجموعة Sniffles من عبوات ومواد مختارة بعناية، وموجودة داخل علبة مريحة بسحاب. وتشمل هذه علبًا كرتونية من الورق المقوى لاختبار فيروس كورونا، وصندوقًا متعدد الأعراض، وأقراص استحلاب، وحقيبة من رقائق معدنية لأكياس الشاي، وأنبوب HDPE لأقراص المناعة، وحقيبة مناديل LDPE، وحاويات من مادة البولي بروبيلين لجهاز الاستنشاق الأنفي ومرطب الشفاه. ولضمان أعلى معايير الجودة، تتعاون On/Go مع شركاء موثوقين في إنتاج هذه المكونات.

لتعزيز تجربة المستخدم، أجرت On/Go أبحاثًا واختبارات مكثفة لتصميم العبوات التي تجمع بين الإلهام من مجموعات الإسعافات الأولية والعلامة التجارية لعبوات اختبار فيروس كورونا من Intrivo. والنتيجة هي حزمة جذابة بصريًا وقابلة لإعادة الاستخدام تعكس تفاؤل العلامة التجارية وأملها وبهجتها. بالإضافة إلى ذلك، صممت On/Go خطًا مخصصًا يتضمن حرف "L" على شكل أنف فريد في اسم العلامة التجارية، مما يعزز غرض المجموعة المتمثل في توفير الراحة لأمراض الجهاز التنفسي العلوي.

تم تصميم Sniffles مع مراعاة التزام المريض وسهولة الاستخدام. تشتمل المجموعة على رمز الاستجابة السريعة الذكي للارتباط العميق الذي يوجه المستخدمين إلى تطبيق مخصص، مما يوفر تجربة رعاية صحية عن بعد بسعر مخفض لتشجيع المشاركة المستمرة. مع Sniffles، يستطيع المرضى الوصول إلى رعاية طبية متخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال خدمات الرعاية الصحية عن بعد المتكاملة، والتي ترتبط بشكل ملائم مع CVS MinuteClinic للحصول على الدعم الشخصي. من خلال تبسيط عملية الاختبار والأدوية وتوفير سهولة الوصول إلى التوجيه المهني، تعمل شركة Sniffles على تمكين الأفراد من التحكم في صحتهم وهم في منازلهم.

لضمان التوفر على نطاق واسع، يمكن شراء Sniffles من خلال العديد من تجار التجزئة للتسليم السريع مثل DoorDash وAmazon وWalmart.com. وبدلاً من ذلك، يمكن للعملاء الحصول عليها مباشرة من خلال تطبيق On/Go أو موقع Sniffles الإلكتروني. يمثل الزكام خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي العلوي، حيث يقدم راحة سريعة وفعالة ومنخفضة التكلفة للأفراد الذين يبحثون عن حل شامل لأعراضهم.

أسئلة وأجوبة

1. كيف يساعد الزكام في تخفيف أعراض أمراض الجهاز التنفسي العلوي؟

Sniffles عبارة عن مجموعة أدوية للرعاية المنزلية توفر مجموعة من الأدوية الأساسية وأحدث الأجهزة وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فهو يوفر الراحة من أعراض مثل الاحتقان والحمى والتهاب الحلق وجفاف الشفاه والمزيد.

2. هل يمكنني الحصول على التشخيص من خلال الزكام؟

نعم، يقدم Sniffles حلاً شاملاً من خلال السماح للمستخدمين بإكمال التشخيص داخل تطبيق On/Go. تتم بعد ذلك مراجعة هذا التقييم من قبل فريق On/Go الطبي، الذي قد يصف أدوية مضادة للفيروسات إذا لزم الأمر.

3. أين يمكنني شراء الشماخ؟

يتوفر Sniffles من خلال تجار التجزئة الذين يقومون بالتوصيل السريع مثل DoorDash وAmazon وWalmart.com. ويمكن أيضًا شراؤه مباشرة من خلال تطبيق On/Go أو موقع Sniffles الإلكتروني.

4. كيف يعمل الوصول إلى الخدمات الصحية عن بعد مع Sniffles؟

يوفر Sniffles وصولاً سهلاً إلى خدمات الرعاية الصحية عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للحصول على رعاية طبية متخصصة. تم دمج هذه الخدمات مع CVS MinuteClinic، مما يسمح للمستخدمين بالتشاور مع متخصصي الرعاية الصحية افتراضيًا أو شخصيًا للحصول على دعم إضافي.