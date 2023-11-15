طفرة في كفاءة الطاقة: علماء UMD يطورون "زجاج تبريد" لمكافحة حرارة المبنى

قطع فريق من الباحثين في جامعة ميريلاند (UMD) مؤخرًا خطوة كبيرة في السعي لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة من خلال تطوير تقنية رائدة تُعرف باسم "زجاج التبريد". ويسعى هذا الحل المبتكر إلى معالجة المشكلة الملحة المتمثلة في الحرارة الزائدة في المباني، والتي تساهم في ارتفاع استهلاك الطاقة وزيادة الاعتماد على أنظمة تكييف الهواء.

وعلى عكس النوافذ التقليدية التي تحبس الحرارة في الداخل، يستخدم "زجاج التبريد" مواد نانوية متطورة لإعادة توجيه وتوجيه الإشعاع الحراري من المباني إلى الفضاء الخارجي. من خلال تفريغ الحرارة بشكل فعال، لا تقلل هذه النافذة الذكية الاعتماد على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء فحسب، بل تقلل أيضًا من استهلاك الطاقة وبالتالي تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة.

تستغل تقنية "زجاج التبريد" مبادئ التبريد الإشعاعي السلبي، وهي عملية تنبعث فيها الحرارة مباشرة من جسم ما إلى أعماق الفضاء الباردة. من خلال طبقة رقيقة من البلورات النانوية المصممة خصيصًا، تعمل هذه النافذة الزجاجية كمشع انتقائي، مما يسمح بنقل عالي لأشعة الشمس بينما ينبعث منها إشعاع حراري في نفس الوقت. ونتيجة لذلك، يمكن طرد الحرارة الزائدة المتولدة داخل المباني بكفاءة إلى الفضاء، مما يؤدي إلى تبريد البيئة الداخلية بشكل كبير.

إن التأثير المحتمل لهذا الاختراق في مجال كفاءة استخدام الطاقة هائل. ومن خلال تطبيق "زجاج التبريد"، يمكن للمباني أن تقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون وخفض تكاليف الطاقة. علاوة على ذلك، يمكن لهذا الابتكار أن يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة، لأنه يتيح التبريد السلبي دون الحاجة إلى أنظمة تكييف الهواء كثيفة الاستهلاك للطاقة.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تعمل تقنية "زجاج التبريد"؟

ج: يستخدم "زجاج التبريد" مواد نانوية لتوجيه الحرارة وتوجيهها من المباني إلى الفضاء الخارجي، مما يؤدي إلى تفريغ الحرارة الزائدة بشكل فعال وتقليل استهلاك الطاقة.

س: ما هو التبريد الإشعاعي السلبي؟

ج: التبريد الإشعاعي السلبي هو عملية تنبعث فيها الحرارة من جسم ما إلى الفضاء. يعمل "زجاج التبريد" كمشع انتقائي، مما يسمح بنقل عالي لأشعة الشمس مع إصدار إشعاع حراري لتبريد البيئة الداخلية بكفاءة.

س: ما هي فوائد تقنية "زجاج التبريد"؟

ج: يمكن أن يؤدي تطبيق "زجاج التبريد" في المباني إلى تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير، وخفض تكاليف الطاقة، وتعزيز التبريد المستدام دون الاعتماد على أنظمة تكييف الهواء كثيفة الاستهلاك للطاقة.