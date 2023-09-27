تحقيق انكسار مزدوج قياسي باستخدام كبريتيد التيتانيوم السترونتيوم

قام فريق من العلماء والمهندسين من جامعة ويسكونسن ماديسون، وجامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة واشنطن في سانت لويس بتطوير مادة رائدة قادرة على ثني شعاع واحد من الأشعة تحت الحمراء في اتجاهين مختلفين. تُظهر هذه البلورة أعلى درجة من "الانكسار المزدوج" تم تسجيلها على الإطلاق على الأرض، متجاوزة الإنجاز السابق للفريق. تتمتع المادة، التي تسمى كبريتيد التيتانيوم السترونتيوم (STS)، بالقدرة على إحداث ثورة في العديد من التطبيقات مثل الرؤية الليلية، والليدار، والاستشعار الكيميائي، والفحص المجهري.

يحدث الانكسار عندما ينتقل الضوء من مادة إلى أخرى، مما يؤدي إلى تغيير اتجاهه. يحدث الانكسار المزدوج عندما يدخل الضوء إلى مادة متباينة الخواص ذات خصائص مختلفة في اتجاهات مختلفة، وينقسم إلى شعاعين ينتقلان في اتجاهين منفصلين. ويعرف الفرق في مؤشرات الانكسار في هذين الاتجاهين بالانكسار المزدوج. تفاجأ الفريق عندما وجد أن الانكسار المزدوج لـ STS كان أكبر بثلاث مرات من حامل الرقم القياسي السابق، كبريتيد الباريوم التيتانيوم (BTS)، على الرغم من وجود بنية مماثلة.

بعد مزيد من الفحص، تم اكتشاف أن STS كان لها بنية متكررة أكبر بسبب وجود عدد قليل من ذرات السترونتيوم الإضافية. أدى هذا التغيير غير المتوقع على المستوى الذري إلى تعزيز معامل الانكسار على طول اتجاه واحد للمادة. ويعتقد الباحثون أن هذه الملاحظة تفتح إمكانيات للعثور على مواد مماثلة حيث يمكن للمحفزات الخارجية الصغيرة، مثل الانحناء أو التسخين، أن تغير الاستجابة البصرية للمادة ديناميكيًا. يمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى فئات جديدة من تطبيقات البصريات القابلة للضبط.

على الرغم من أن طريقة التوليف لا تنتج حاليًا سوى رقائق صغيرة من STS، إلا أنه يتم بذل الجهود لتحسين العملية وإنشاء إصدارات أكبر أحادية البلورة من المادة. يسلط هذا الإنجاز في تحقيق الانكسار المزدوج القياسي الضوء على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم في مجال البصريات.

مصادر:

– مواد متقدمة (2023). دوى: 10.1002/adma.202303588