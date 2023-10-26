تشير دراسة جديدة إلى أن المريخ كان يحتوي في السابق على أنهار صالحة للسكن

أجرى الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا تحليلا جديدا للبيانات الواردة من مركبة كيوريوسيتي التابعة لناسا، وكشفوا أن العديد من الحفر على سطح المريخ كان من الممكن أن تكون في يوم من الأيام أنهارا صالحة للسكن. واستخدمت الدراسة، التي قادها بنجامين كارديناس، الأستاذ المساعد في علوم الأرض في ولاية بنسلفانيا، نماذج رقمية لمحاكاة التآكل على المريخ على مدى فترات طويلة من الزمن. ووجدوا أن تشكيلات الحفر الشائعة، المعروفة باسم أشكال الأرض ذات المقعد والأنف، كانت على الأرجح من بقايا مجاري الأنهار القديمة.

يتحدى هذا الاكتشاف الدراسات السابقة التي حددت التلال النهرية كمؤشرات محتملة لرواسب الأنهار القديمة على المريخ. ويشير تحليل الفريق إلى احتمال وجود رواسب أنهار غير مكتشفة في مناطق أخرى من الكوكب. يعتقد كارديناس وفريقه أن جزءًا أكبر من السجل الرسوبي المريخي من الممكن أن يكون قد تم بناؤه بواسطة الأنهار خلال فترة صالحة للسكن في تاريخ المريخ.

ولإنشاء نموذج الكمبيوتر الخاص بهم، استخدم الباحثون عمليات مسح عمرها 25 عامًا لطبقات الأرض، والتي جمعتها شركات النفط من أسفل قاع بحر خليج المكسيك. قدمت عمليات المسح هذه مقارنة مثالية للخصائص الجيولوجية للمريخ. عندما أجرى الفريق عملية المحاكاة، لاحظوا مناظر طبيعية مريخية متآكلة شكلت مقاعد وأنوفًا طبوغرافية، مشابهة للأشكال الأرضية التي لاحظتها المركبة الفضائية كيوريوسيتي داخل فوهة غيل.

إن الآثار المترتبة على هذه الدراسة مهمة، لأنها تشير إلى أنه ربما كان لدى المريخ أنهار أكثر بكثير مما كان يعتقد سابقًا. وهذا يرسم نظرة أكثر تفاؤلاً للحياة القديمة على المريخ، مما يشير إلى أن الكوكب كان من الممكن أن يتمتع بالظروف المناسبة لوجود الحياة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف مدى رواسب الأنهار المحتملة على المريخ والحصول على فهم أعمق للتاريخ الجيولوجي للكوكب. تفتح نتائج هذه الدراسة إمكانيات جديدة للبعثات والتحقيقات المستقبلية للكشف عن أدلة على الحياة الماضية على الكوكب الأحمر.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما الذي كشفه التحليل الجديد لبيانات مركبة كيوريوسيتي التابعة لناسا عن المريخ؟

ويشير التحليل الجديد إلى أن العديد من الحفر على سطح المريخ كان من الممكن أن تكون في يوم من الأيام أنهارًا صالحة للسكن، كما يتضح من وجود تكوينات فوهات مشتركة تسمى أشكال الأرض ذات المقعد والأنف.

2. كيف تختلف هذه النتيجة عن الدراسات السابقة؟

وقد حددت الدراسات السابقة التلال النهرية كمؤشرات محتملة لرواسب الأنهار القديمة على المريخ. ومع ذلك، فإن التحليل الجديد يتحدى هذا الرأي ويشير إلى احتمال وجود رواسب أنهار غير مكتشفة في مناطق أخرى من الكوكب.

3. ما الطريقة التي استخدمها الباحثون لدراسة المريخ؟

واستخدم الباحثون نماذج عددية لمحاكاة التآكل على المريخ على مدى فترات زمنية طويلة. وقارنوا أيضًا السمات الجيولوجية للمريخ بمسح عمره 25 عامًا لطبقات الأرض، تم جمعه من أسفل قاع بحر خليج المكسيك.

4. ما هي مضامين هذه الدراسة؟

وتشير الدراسة إلى أن المريخ ربما كان لديه أنهار أكثر بكثير مما كان يعتقد سابقا، الأمر الذي كان من الممكن أن يخلق ظروفا أكثر ملاءمة للحياة القديمة. وهذا يفتح إمكانيات جديدة للمهمات والتحقيقات المستقبلية للكشف عن أدلة على الحياة الماضية على المريخ.