يصل كيوريوسيتي روفر إلى جيديز فاليس ريدج على المريخ

وصلت المركبة الفضائية Curiosity التابعة لناسا بنجاح إلى Gediz Vallis Ridge على سطح المريخ، وهي إحدى وجهاتها الرئيسية. تشكلت هذه التلال منذ مليارات السنين من خلال تدفقات الحطام التي تحتوي على الطين والصخور، مما يوفر معلومات قيمة عن ماضي الكوكب عندما كان الماء السائل لا يزال موجودًا على سطحه. المحاولات السابقة للوصول إلى التلال باءت بالفشل بسبب عوائق مثل الصخور ذات الحواف الحادة والمنحدرات الشديدة. ومع ذلك، في 14 أغسطس 2023، وصل كيوريوسيتي أخيرًا إلى وجهته.

أعرب أشوين فاسافادا، عالم مشروع كيوريوسيتي، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: "إنه لأمر مثير أن تكون قادرًا على الوصول ولمس الصخور التي تم نقلها من أماكن مرتفعة على جبل شارب والتي لن نتمكن أبدًا من زيارتها مع كيوريوسيتي. " تشكلت التلال خلال إحدى الفترات الرطبة الأخيرة للمريخ، حيث تدفق الطين على سفوح الجبل، حاملاً الصخور والصخور ذات الأحجام المختلفة.

عندما يصعد كيوريوسيتي إلى جبل شارب، يتغير المشهد، مما يعكس الظروف المتطورة منذ أن كانت فوهة غيل بحيرة إلى حالتها الجافة الحالية. تعد Gediz Vallis Ridge واحدة من أحدث المعالم الجيولوجية التي ستواجهها كيوريوسيتي خلال رحلتها. كما أنه مهم أيضًا لأنه يسمح للعلماء بدراسة الصخور من ارتفاعات أعلى لا يمكن للمركبة الجوالة الوصول إليها.

تحظى التلال بأهمية خاصة لأنها تحتوي على بقايا تدفقات طينية قديمة، مما يوفر معلومات قيمة حول النشاط المائي السابق في فوهة غيل. تبدو الصخور الموجودة في هذه المنطقة مظلمة وفي غير مكانها مقارنة بالمناظر الطبيعية المحيطة بها، حيث أنها نشأت من أعلى جبل شارب. ويأمل العلماء في فهم هذه الأحداث الجيولوجية بشكل أفضل على كل من المريخ والأرض.

أمضى كيوريوسيتي 11 يومًا في استكشاف Gediz Vallis Ridge، والتقط 136 صورة تم دمجها في منظر بانورامي. كشفت رحلة المركبة إلى أعلى الجبل عن أدلة حول التاريخ المائي القديم للمريخ. منذ هبوطها في فوهة غيل عام 2012، قامت كيوريوسيتي بالعديد من الاكتشافات، بما في ذلك أدلة على وجود بحيرات قديمة وفيضانات ضخمة ووجود النيتروجين على المريخ.

العنوان: وصول كيوريوسيتي روفر إلى جيديز فاليس ريدج: لمحة عن الماضي المائي للمريخ

التعاريف:

- حفرة العاصفة: حفرة الارتطام على سطح المريخ حيث تقوم المركبة الفضائية كيوريوسيتي باستكشاف جبل شارب منذ عام 2014.

– تدفقات الحطام: مصطلح جيولوجي يشير إلى حركة انحدار الصخور والرواسب المشبعة بالمياه.

– سول: يوم مريخي أطول قليلاً من يوم على الأرض.

- Mastcam: نظام الكاميرا الموجود على المركبة Curiosity يستخدم لالتقاط صور للمناطق المحيطة بها.

المصادر: NASA/JPL-Caltech/MSSS/UC Berkeley