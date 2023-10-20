اتخاذ خطوات نحو مهمات فضائية مكتفية ذاتيًا: زراعة الغذاء في الفضاء

تعمل ناسا باستمرار على تطوير مهمات إلى القمر والمريخ، لكن أحد التحديات التي يواجهونها هو كيفية توفير الطعام لأفراد الطاقم أثناء إقامتهم الطويلة في الفضاء. في الوقت الحالي، يعتمد رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية على الأغذية المعبأة والتي تحتاج إلى إعادة إمداد منتظمة وقد لا توفر التغذية المثالية. ولمعالجة هذه المشكلة، يدرس الباحثون إمكانية زراعة الغذاء أثناء البعثات.

الخطوة الأولى في هذا البحث هي تحديد النباتات المناسبة للاختبار. في عام 2015، أطلقت وكالة ناسا مشروعًا يسمى “النمو خارج الأرض” بالتعاون مع حديقة فيرتشايلد النباتية في ميامي. يتضمن هذا البرنامج مئات من فصول العلوم في المدارس المتوسطة والثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لزراعة بذور مختلفة في بيئة تشبه ظروف المحطة الفضائية. يتم بعد ذلك نقل البذور التي تزدهر في هذه الفصول الدراسية إلى غرفة في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا لإجراء المزيد من الاختبارات. وإذا استمرت في النمو بشكل جيد في بيئة الجاذبية الصغرى هذه، فسيتم إرسالها إلى المحطة الفضائية لمزيد من التقييم.

بالإضافة إلى اختيار النباتات، قامت وكالة ناسا باختبار المرافق التي يمكن أن تستضيف حدائق الجاذبية الصغرى. أحد هذه المرافق هو نظام إنتاج الخضروات، المعروف أيضًا باسم Veggie. إنها غرفة بسيطة ومنخفضة الطاقة قادرة على استيعاب ما يصل إلى ستة مصانع. تُزرع البذور في "وسائد" صغيرة من القماش يعتني بها أفراد الطاقم ويسقونها يدويًا، على غرار العناية بحديقة على الأرض. تساعد هذه الحدائق الموجودة في الفضاء الباحثين على فهم كيفية نمو النباتات وتكيفها في ظروف الجاذبية الصغرى، وما هي التدابير التي يجب اتخاذها لضمان صحتها وإنتاجيتها.

ومن خلال تطوير التكنولوجيا والتقنيات اللازمة لزراعة الغذاء في الفضاء، تهدف ناسا إلى تقليل الاعتماد على مهام إعادة الإمداد المنتظمة وتزويد رواد الفضاء بأغذية طازجة ومغذية لفترات طويلة من الزمن. لا يفيد هذا البحث البعثات المستقبلية إلى القمر والمريخ فحسب، بل له أيضًا آثار على الزراعة المستدامة هنا على الأرض.

المصادر: فيز