يقدم الحدث السنوي مشاهدة مجانية للقمر عبر التلسكوب بتفاصيل استثنائية

يستضيف مختبر جامعة كولورادو بولدر لفيزياء الغلاف الجوي والفضاء (LASP) الليلة الدولية السنوية الثالثة عشرة لمراقبة القمر، مما يتيح لأفراد الجمهور فرصة مشاهدة القمر بتفاصيل استثنائية باستخدام تلسكوبات عالية الجودة. يعد هذا الحدث جزءًا من برنامج ناسا العالمي الذي يشجع الناس على التوقف ومراقبة القمر.

وسيقام هذا الحدث، وهو مجاني ومفتوح للجمهور، يوم السبت من الساعة 6 إلى 9 مساءً في حديقة محكمة بيرل ستريت مول. سيتم إنشاء العديد من التلسكوبات المتطورة، المصنوعة يدويًا على يد أستاذ سابق، وتشغيلها من قبل طلاب الدكتوراه الذين سيساعدون الجمهور في رؤية سطح القمر.

سيكون أساتذة جامعة كاليفورنيا في بولدر حاضرين أيضًا للإجابة على الأسئلة وتقديم نظرة ثاقبة للمهمات والفيزياء والعلوم وراء القمر. ويرى جون فونتانيز، الباحث في برنامج LASP، أن القمر موضوع مثير ويجب أن يكون الجميع متحمسين له، حيث تخطط البشرية للعودة إلى سطح القمر في المستقبل القريب.

تم اختيار يوم السبت لليلة مراقبة القمر الدولية بشكل متعمد، حيث توفر زاوية الضوء تباينًا معززًا لسطح القمر وتسلط الضوء على جمال حفر القمر. على الرغم من أن التلسكوبات المتطورة تبدو ريفية بمكوناتها المصنوعة يدويًا من الخشب الرقائقي وطبق الفطيرة، إلا أنها تنتج صورًا استثنائية للقمر. ووفقا لطالب الدكتوراه أليكس دونر، فإن هذه التلسكوبات تثبت أنه يمكن لأي شخص أن يصنع تلسكوبه الخاص ويلتقط صورا مفصلة دون إنفاق مبلغ كبير من المال.

التلسكوبات التي سيتم استخدامها في هذا الحدث هي من الطراز النيوتوني، وهو تصميم شائع يتضمن عدسة كبيرة تركز الضوء على مرآة في الخلف. ثم يرتد هذا الضوء إلى مرآة أخرى ويخرج من خلال العدسة. غالبًا ما يشعر الحاضرون بالذهول من مستوى التفاصيل التي يمكنهم ملاحظتها على سطح القمر.

إن حدث ليلة مراقبة القمر الدولي ليس ممتعًا وملهمًا لأفراد الجمهور فحسب، ولكنه أيضًا بمثابة فرصة لإلهام الجيل القادم من الأفراد المهتمين بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يجذب هذا الحدث الكثير من الأطفال الصغار الذين يتم تزويدهم بمقاعد متدرجة لضمان قدرتهم على الرؤية في التلسكوبات. إن الانطباع برؤية سطح القمر بهذه التفاصيل لأول مرة غالبا ما يثير الاهتمام بالعلم والتكنولوجيا.

يشارك فونتانيز أنه سيتم إرسال العديد من أدوات CU Boulder إلى سطح القمر في مهام ناسا القادمة للتحقيق في جوانب مختلفة من البيئة القمرية. ستوفر هذه المهام معلومات قيمة حول سطح القمر وتكوينه العنصري وتكوينه وتطوره، بالإضافة إلى توفر الموارد القمرية. وستساعد النتائج في الاستعداد للبعثات البشرية المستقبلية إلى القمر.

مصادر: لاسب، سي يو بولدر