كان لتسويق الابتكارات من جامعة كولورادو بولدر تأثير كبير على اقتصاد الولايات المتحدة وكولورادو. ومع تأثير يبلغ 8 مليارات دولار على الاقتصاد الأمريكي و5.2 مليار دولار على اقتصاد كولورادو، تلتزم الجامعة بمواصلة نجاحها في البحث والابتكار.

تمتلك جامعة كاليفورنيا في بولدر إجمالي تمويل بحثي قدره 684 مليون دولار لعام 2023، يأتي منها 486 مليون دولار من الوكالات الفيدرالية مثل وكالة ناسا، والمؤسسة الوطنية للعلوم، والمعاهد الوطنية للصحة. وقد شهدت الجامعة عقدًا من النمو المستدام في تمويل الأبحاث، مع زيادة مطردة كل عام.

لقد تم الاعتراف بنظام CU لابتكاره وريادة الأعمال. انها لا تحتل المرتبة. 14 في البلاد لبراءات الاختراع الأخيرة ولا. 5 لإنشاء بدء التشغيل. وفي العام المالي 2021 وحده، أطلقت جامعة كاليفورنيا رقمًا قياسيًا بلغ 25 شركة ناشئة. وقد لعب Venture Partners دورًا هامًا في هذا النجاح، حيث نفذ 87 اتفاقية ترخيص وخيارات لشراكة تقنيات CU Boulder مع الشركات التجارية. تقدم الجامعة أيضًا أكثر من 60 دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال ولديها أكثر من 900 شركة ناشئة شاركت في تحدي New Venture Challenge.

أحد الأمثلة على التسويق الناجح هو شركة Prometheus Materials، وهي شركة مقرها لونجمونت شارك في تأسيسها علماء ومهندسون من جامعة كاليفورنيا في بولدر. تعمل شركة Prometheus Materials على إنشاء مواد بناء مستدامة باستخدام الطحالب الدقيقة كبديل خالٍ من الكربون للأسمنت. وتساهم مثل هذه النجاحات في بناء ثقافة الابتكار في الحرم الجامعي وتحقيق فوائد متعددة.

لقد تفوقت جامعة CU Boulder أيضًا في مجالات بحثية أخرى. إنها جامعة عامة رائدة متلقية لتمويل وكالة ناسا وتحتل مرتبة عالية في علوم الأرض والاستشهادات البحثية العلمية. تهدف الجامعة إلى أن تكون رائدة في الفنون والعلوم الإنسانية أيضًا، من خلال برنامج منح مخصص والتركيز على التميز البحثي.

للمضي قدمًا، تسعى جامعة CU Boulder بنشاط إلى إقامة شراكات وفرص جديدة للتعاون متعدد التخصصات. وتهدف الجامعة إلى توسيع أبحاث الأمن القومي من خلال مركز مبادرات الأمن القومي وتنمية مرافقها الأساسية وقدراتها الحاسوبية المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم جامعة CU Boulder بكونها رائدة في أبحاث الاستدامة، مع التركيز على تكنولوجيا المناخ، والعدالة الاجتماعية، وانتقال الطاقة.

لم يساهم البحث والابتكار في جامعة CU Boulder في الاقتصاد فحسب، بل عزز أيضًا سمعة المؤسسة وعزز نجاح الطلاب. والجامعة عازمة على مواصلة إحداث تأثير إيجابي من خلال البحوث الهادفة والمهمة.

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