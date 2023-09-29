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ثورة في تقنية Cryo-EM: تقنية جديدة تسمح بتصوير جزيئات البروتين الصغيرة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 29، 2023
ثورة في تقنية Cryo-EM: تقنية جديدة تسمح بتصوير جزيئات البروتين الصغيرة

حقق العلماء في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA)، تقدمًا كبيرًا في مجال الفحص المجهري الإلكتروني بالتبريد (cryo-EM) والذي يمكن أن يكون له آثار كبيرة على أبحاث السرطان. Cryo-EM هي تقنية تمكن العلماء من تصور التركيب الذري للجزيئات البيولوجية بدقة عالية. ومع ذلك، حتى الآن، لم يكن جهاز cryo-EM فعالاً في تصوير الجزيئات الصغيرة.

في دراسة حديثة، قام علماء الكيمياء الحيوية من جامعة كاليفورنيا، بالتعاون مع علماء من صناعة الأدوية، بتطوير حل لالتقاط جزيئات البروتين الصغيرة لتصويرها باستخدام تقنية cryo-EM. لقد قاموا بإنشاء سقالة بروتينية بطول 20 نانومتر مع نتوءات تشبه الحامل ثلاثي الأرجل والتي تثبت البروتينات الصغيرة بشكل آمن في مكانها أثناء التصوير. يمكن لاحقًا إزالة السقالة رقميًا، مما يترك صورة واضحة ومركبة ثلاثية الأبعاد للبروتين الصغير الذي يتم تحليله فقط.

تعد القدرة على تصوير البروتينات الصغيرة والمتوسطة الحجم أمرًا بالغ الأهمية للبحث عن أدوية السرطان الجديدة المحتملة. من خلال توسيع قدرات التصوير لـ cryo-EM، يمكن للعلماء تحديد مواقع محددة على البروتينات التي يمكن استهدافها لأغراض علاجية.

اختبر الباحثون سقالتهم على بروتين يسمى KRAS، والذي يرتبط بحوالي 25% من حالات السرطان البشرية. وباستخدام تقنية cryo-EM، تمكنوا من مراقبة التركيب الذري لـ KRAS المرتبط بجزيء الدواء الذي تتم دراسته لعلاج سرطان الرئة. يوفر هذا التقدم في التصوير بتقنية cryo-EM رؤى قيمة حول كيفية تفاعل جزيئات الدواء مع البروتينات الخلوية، مما يساعد في تطوير أدوية أكثر فعالية.

وتمتد آثار هذا التقدم إلى ما هو أبعد من أبحاث السرطان. يمكن تخصيص السقالة المعيارية التي أنشأها الفريق بقيادة جامعة كاليفورنيا، لتصوير مختلف جزيئات البروتين الصغيرة، مما يفتح إمكانيات جديدة لتطوير الأدوية ضد أمراض مختلفة.

مصادر:
- جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA)
– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)

By غابرييل بوتا

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