بحث جديد يلقي الضوء على بروتينات الجهاز المناعي

قدمت دراسة حديثة أجراها معهد بريدج في مركز ميشيلسون للعلوم البيولوجية المتقاربة التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا، بالتعاون مع فرق دولية من الهند وأستراليا وسويسرا، نظرة ثاقبة للرقص المعقد لدفاعات أجسامنا ضد الغزاة الضارين. وركز البحث على بعض بروتينات الجهاز المناعي التي تلعب أدوارًا محورية في استجابتنا المناعية، خاصة في أمراض مثل كوفيد-19 والتهاب المفاصل الروماتويدي والأمراض التنكسية العصبية والسرطان.

في قلب استجابتنا المناعية توجد السلسلة التكميلية، وهي سلسلة من الأحداث التي يتم إطلاقها عند اكتشاف تهديدات محتملة. تولد هذه العملية رسل بروتينات تعرف باسم C3a وC5a، والتي تنشط مستقبلات محددة على الخلايا، وتبدأ سلسلة من الإشارات الداخلية. ومع ذلك، فإن الآليات الدقيقة لهذه المستقبلات، وخاصة C5aR1، ظلت لفترة طويلة لغزا.

وباستخدام التقنية المتقدمة للمجهر الإلكتروني بالتبريد (cryo-EM)، تمكن الباحثون من التقاط صور تفصيلية لهذه المستقبلات أثناء عملها. وكشفت هذه الصور التفاعلات بين المستقبلات والجزيئات، وكذلك التغيرات في الشكل ونقل الإشارات داخل الخلية عند التنشيط.

توفر نتائج هذه الدراسة رؤى مهمة وشاملة لعائلة المستقبلات المهمة داخل الجهاز المناعي، وفقًا لكورنيليوس جاتي، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في كلية دورنسيف للآداب والفنون والعلوم بجامعة جنوب كاليفورنيا. يفتح البحث آفاقًا محتملة لتطوير أدوية تستهدف هذه المستقبلات في علاج الأمراض المختلفة.

يساهم هذا البحث، المنشور في مجلة Cell، في فهمنا لتعقيدات نظام المناعة لدينا ويضع الأساس للدراسات المستقبلية التي تهدف إلى الاستفادة من قوة الدفاعات الطبيعية لجسمنا.

مصادر:

- المقال الأصلي: "بحث جديد من معهد بريدج يقدم نظرة ثاقبة لبروتينات الجهاز المناعي" (أخبار جامعة جنوب كاليفورنيا)

- مؤلفو الدراسة: كورنيليوس جاتي، رافي ياداف، هتيت خانت، مانيش ياداف، جاغاناث ماهارانا، شيرشا ساها، باريشميتا سارما، شهات سوني، فيناي سينغ، سايانتان ساها، مانيسانكار جانجولي، سامانويتا ماهاباترا، سودها ميشرا، رامانوج بانيرجي، آرون شوكلا، زاريا لي، ترينت وودروف، محمد الشامي