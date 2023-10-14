انطلقت الهتافات بين الحشود في ولايتي أوريغون ونيو مكسيكو مع ظهور كسوف نادر للشمس على شكل "حلقة النار" أمام الملايين في جميع أنحاء الأمريكتين. وبثت وكالة ناسا هذه الظاهرة، المعروفة أيضًا باسم الكسوف الحلقي للشمس، على الهواء مباشرة بسبب السماء الملبدة بالغيوم في بعض المناطق.

وشهدت البلدات والمدن الصغيرة الواقعة على طول مسار الكسوف مزيجا من الإثارة والمخاوف بشأن الطقس. وهددت الغيوم والضباب بحجب الرؤية في بعض الولايات الغربية، لكن السماء كانت صافية تماما في نيو مكسيكو، مما أتاح لعشرات الآلاف من المتفرجين رؤية غير مقيدة.

وفي نيو مكسيكو، تزامن الكسوف مع مهرجان دولي للمناطيد، مما زاد من الإثارة. ووزع المنظمون 80,000 ألف زوج من نظارات المشاهدة، واستمتع المتفرجون بمشاهدة بالونات الهواء الساخن وتشكيل الحلقة.

ويختلف كسوف حلقة النار عن كسوف الشمس الكلي، حيث أن القمر لا يغطي الشمس بالكامل. وبدلا من ذلك، فإنه يترك حدودا مشرقة ومشتعلة. واستغرق مسار يوم السبت عدة ولايات أمريكية قبل أن ينتقل إلى شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية ودول أخرى في نصف الكرة الغربي لمشاهدة الكسوف الجزئي.

سافر مراقبو الكسوف من جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى المناطق النائية من البلاد للحصول على أفضل رؤية ممكنة. في متنزه برايس كانيون الوطني في ولاية يوتا، قام المتحمسون بممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة على المسار الشهير قبل شروق الشمس لتحديد المواقع المفضلة لديهم.

ويستمر الخسوف الكامل، منذ اللحظة التي يبدأ فيها القمر بحجب الشمس حتى يعود إلى وضعه الطبيعي، من ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات في أي مكان. يستمر جزء حلقة النار من ثلاث إلى خمس دقائق، حسب الموقع.

مصادر:

- ناسا

– صورة ا ف ب / اريك جاي

– إريك جاي / ا ف ب