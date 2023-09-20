أسلاف التماسيح كبروا ببطء

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Current Biology أن أسلاف التماسيح القديمة، المعروفة باسم التمساحيات، نمت بشكل أبطأ مقارنة بالزواحف الكبيرة الأخرى مثل الديناصورات. قام الباحثون بفحص البنية الداخلية للعظام الأحفورية المأخوذة من تمساحيات عمرها 200 مليون عام وجدت في جنوب إفريقيا، واكتشفوا أن معدل نموها كان مشابهًا لمعدل نمو أحفادهم المعاصرين. وهذا يتحدى الاعتقاد السائد بأن النمو البطيء الذي تشهده التماسيح الحية هو نتيجة لأنماط حياتها المستقرة وشبه المائية.

وفحصت الدراسة أيضًا حفريات سلف تمساح عملاق مكتشف حديثًا عاش قبل 210 ملايين سنة. تم العثور على هذه الحفريات في قرية قميغا بجنوب أفريقيا. ومن خلال دراسة خصائص هذه العظام القديمة، مثل النمو السنوي والأنسجة العظمية، قرر الباحثون أن الأنواع الجديدة نمت بشكل أبطأ من الزواحف الكبيرة الأخرى في عصرها. ووجدوا أيضًا أن استراتيجية النمو البطيء هذه استمرت طوال تطور التمساحيات، مع تباطؤ نمو الأنواع الأحدث بشكل أكبر.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين يشيرون إلى أن استراتيجية النمو البطيء لعبت دورًا مهمًا في بقاء التمساحيات خلال حدث الانقراض الجماعي في نهاية العصر الترياسي. بينما يُعتقد أن الديناصورات نجت من الانقراض من خلال النمو السريع، تمكنت التمساحيات ذات النمو الأبطأ من البقاء والازدهار بعد الحدث. أدى هذا الاختلاف الصارخ في استراتيجيات النمو في النهاية إلى اختلاف التماسيح والطيور، أقرب أقربائها الأحياء.

توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة للتاريخ التطوري للتماسيح وتسلط الضوء على العوامل التي شكلت معدلات نموها. ستساهم الأبحاث الإضافية في هذا المجال في فهمنا لكيفية تكيف الأنواع المختلفة وتطورها مع مرور الوقت.

المصدر

- "أصول النمو البطيء في نسب جذع التمساح" المنشورة في مجلة Current Biology.

– جامعة ويتس

(الاقتباس من المقال: "لقد كبر أسلاف التمساحيات ببطء،" تم استرجاعه من https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)