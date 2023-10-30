إطلاق الإمكانات: تحرير الجينوم كريسبر/كاس9 لمقاومة الأمراض في النباتات

لقد برز تحرير الجينوم، وخاصة تقنية كريسبر/كاس9 الثورية، باعتباره عامل تغيير في تعزيز سمات النباتات. ومن خلال تقديم بديل أكثر كفاءة لطرق التربية التقليدية، فإنه يحمل وعدًا كبيرًا في مواجهة التحديات الحاسمة مثل مقاومة الأمراض. في هذا السياق، كشفت ورقة بحثية حديثة بعنوان "تحرير الجينات بوساطة كريسبر/كاس9 لمنح مقاومة فيروس فسيفساء اللفت (TuMV) في الملفوف الصيني (Brassica Rapa)" المنشورة في Horticulture Research عن تقدم كبير في السعي لتطوير مقاومة للأمراض. النباتات.

دارت الدراسة حول الملفوف الصيني، وتحديداً صنف براسيكا رابا “سيول”، المهدد بشدة بفيروس فسيفساء اللفت (TuMV). ولمكافحة هذا الخطر، استخدم الباحثون تقنية تحرير الجينوم CRISPR/Cas9 عالية الدقة. ومن خلال إدخال تركيبات كريسبر/كاس9 في نباتات الكرنب الصيني واتباع سلسلة من الخطوات اللاحقة بما في ذلك زراعة البراعم وتكوين الجذور وتحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل، كان الفريق يهدف إلى تطوير نباتات مقاومة لفيروسات فسيفساء اللفت.

وكانت النتائج مذهلة. من بين النباتات المجددة، أظهرت نسبة ملحوظة قدرها 86.7% جينات Cas9 المحورة المطلوبة. علاوة على ذلك، استهدف الباحثون ثلاثة جينات عامل بدء ترجمة حقيقيات النوى (eIF)، بما في ذلك eIF(iso)4E، المعروفة بأنها تلعب دورًا محوريًا في مقاومة TuMV في الأنواع ذات الصلة. ومن خلال التجارب الدؤوبة، اكتشفوا أن واحدًا محددًا من sgRNA، من بين الثلاثة التي تم اختبارها، أظهر كفاءة تحرير كبيرة.

يعد هذا الإنجاز دليلًا دامغًا على إمكانية استخدام كريسبر/كاس9 واستهداف جين eIF(iso)4E لتطوير أنواع من النحاس الأصفر المقاومة للأمراض. إنه يمهد الطريق لمزيد من البحث في إطلاق العنان للقوة الكاملة لتحرير الجينوم لمكافحة التهديدات الفيروسية التي تؤثر بشكل ضار على صحة النبات وإنتاجيته.

الأسئلة الأكثر تكرارا

س: ما هو كريسبر/كاس9؟

كريسبر/كاس9 هي تقنية ثورية لتحرير الجينوم تمكن العلماء من إجراء تعديلات دقيقة على الحمض النووي، مما يوفر إمكانات هائلة لتعزيز السمات المختلفة في النباتات والحيوانات وحتى البشر.

س: ما هو TuMV؟

TuMV، أو فيروس فسيفساء اللفت، هو نوع من الفيروسات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لمحاصيل الملفوف الصيني (Brassica Rapa). ومن المعروف أنه يسبب أضرارًا كبيرة لصحة النبات وإنتاجيته.

س: ما هي جينات eIF؟

تلعب جينات eIF، وتحديدًا جينات عامل بدء الترجمة حقيقية النواة، دورًا حاسمًا في تنظيم بدء تخليق البروتين في الكائنات الحية. في سياق هذه المقالة، تم تحديد eIF(iso)4E باعتباره أمرًا حيويًا لمقاومة TuMV في أنواع الأرابيدوبسيس والبراسيكا.

مصادر:

ورقة بحثية: أبحاث البستنة – DOI: 10.1038/s41438-023-0112-6