إمكانات البوابات المنطقية الضوئية المعتمدة على الجرافين في تطوير تكنولوجيا شرائح الكمبيوتر

قطعت الأبحاث في مجال الحوسبة الشبكية للذكاء الاصطناعي (AI) خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، ولكن تقدمها تم إعاقةه بسبب القيود المفروضة على البوابات المنطقية في رقائق الكمبيوتر التقليدية. ومع ذلك، فإن دراسة رائدة نشرت في المجلة الفيزيائية الأوروبية D تقدم حلاً مبتكرًا: بوابة منطقية بصرية قائمة على الجرافين، طورها فريق بقيادة آيجين تشو في جامعة قويلين للتكنولوجيا الإلكترونية، الصين.

إن استخدام الجرافين في البوابات المنطقية الضوئية لديه القدرة على إحداث ثورة في تكنولوجيا شرائح الكمبيوتر. ومن خلال استخدام الإشارات الضوئية بدلاً من التيارات الكهربائية لتبادل المعلومات، يمكن لهذه الرقائق الدقيقة تقليل استهلاك الطاقة، وتعزيز السرعة الحسابية، وتحسين الكفاءة العامة. يبشر هذا الاختراق بإمكانية دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الكمبيوتر، وأتمتة المهام، وتعزيز عمليات صنع القرار، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الأداء والأمان والوظائف.

هناك مزايا ملحوظة للرقائق الدقيقة التي تستخدم الإشارات الضوئية بدلاً من التيارات الكهربائية، لأنها توفر المزيد من الاستقرار والكفاءة. ومع ذلك، كانت التصاميم السابقة لها قيود، مثل حجمها وقابلية تعرضها لفقدان المعلومات. في هذه الدراسة، قدم تشو وفريق البحث بديلاً قائمًا على الجرافين يتكون من شرائط جرافين نانوية على شكل حرف Y مدمجة مع طبقة عازلة. يسهل هذا التصميم توليد ومعالجة موجات البلازمون، وهي عبارة عن تذبذبات إلكترونية جماعية تحدث عند السطح البيني بين الجرافين والوسط العازل.

أثبت الباحثون أن أطوال موجات البلازمون في بوابتهم المنطقية القائمة على الجرافين أقصر بكثير من موجات الضوء الضوئية التقليدية، مما يتيح تصميمًا مدمجًا بشكل ملحوظ. من خلال معالجة مستويات الطاقة داخل الجرافين باستخدام جهد خارجي، يمكن تشغيل البوابة وإيقافها، مما يؤدي إلى نقل البيانات وحجبها بشكل فعال. ومن الجدير بالذكر أن البوابة أظهرت نسبة عالية من مستوى الطاقة بين حالتي "التشغيل" و"الإيقاف"، متفوقة على البوابات المنطقية الضوئية السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز التصميم القائم على الجرافين بمساحة صغيرة، والحد الأدنى من فقدان المعلومات، والاستقرار العالي.

إن استخدام الجرافين في البوابات المنطقية الضوئية يحمل وعدًا كبيرًا لتطوير تكنولوجيا شرائح الكمبيوتر. يمهد هذا البحث الطريق لتطوير رقائق كمبيوتر أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وعالية الأداء، مما يتيح دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المختلفة. ومع استمرار هذه التكنولوجيا في التطور، لديها القدرة على إعادة تشكيل مشهد الحوسبة والمساهمة في مزيد من التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي.

أكثر أسئلة متكررة

س: ما هي البوابة المنطقية الضوئية؟



ج: البوابة المنطقية الضوئية هي أحد المكونات المستخدمة في شرائح الكمبيوتر لمعالجة الإشارات الرقمية ومعالجتها باستخدام الضوء بدلاً من التيارات الكهربائية.

س: ما هي مزايا البوابات المنطقية الضوئية القائمة على الجرافين؟



ج: توفر البوابات المنطقية الضوئية القائمة على الجرافين فوائد مثل تقليل استهلاك الطاقة، وسرعات حوسبة أعلى، وكفاءة محسنة، وحجم أصغر، وانخفاض فقدان المعلومات، وتعزيز الاستقرار.

س: كيف تعمل البوابات المنطقية الضوئية المعتمدة على الجرافين؟



ج: تستخدم البوابات المنطقية الضوئية المعتمدة على الجرافين موجات البلازمون، وهي عبارة عن تذبذبات إلكترونية جماعية تحدث عند السطح البيني بين الجرافين ووسط عازل. تتلاعب هذه البوابات بمستويات الطاقة داخل الجرافين باستخدام جهد خارجي، مما يتيح نقل البيانات وحجبها.

س: كيف يمكن أن تؤثر البوابات المنطقية الضوئية على تكامل الذكاء الاصطناعي؟



ج: من خلال تسهيل تطوير شرائح كمبيوتر أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وعالية الأداء، تتيح البوابات المنطقية الضوئية دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الكمبيوتر. يمكن لهذا التكامل أتمتة المهام وتعزيز عمليات صنع القرار وتحسين الأداء العام والأمان والوظائف.

(مصدر: phys.org)