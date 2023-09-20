أنواع جديدة من الموصلات الفائقة خلقت ذرة واحدة في كل مرة

حقق باحثون من جامعة زيورخ تقدما كبيرا في مجال الموصلية الفائقة من خلال ترتيب الذرات واحدة تلو الأخرى. هذا الاختراق لديه القدرة على إحداث ثورة في تطوير المواد وتطوير تقنيات الحوسبة الكمومية.

تقليديًا، جعلت البنية الطبيعية للذرات من الصعب إنشاء تأثيرات فيزيائية جديدة. ومع ذلك، نجح العلماء في جامعة زيوريخ في تصميم الموصلات الفائقة عن طريق ترتيب الذرات بشكل فردي، مما أدى إلى خلق حالات جديدة للمادة.

يعتمد مستقبل الإلكترونيات على اكتشاف مواد فريدة من نوعها، ويوفر هذا الإنجاز إمكانات واعدة للابتكار. ومن خلال التغلب على القيود المفروضة على المواد التي تحدث بشكل طبيعي، مهد الباحثون الطريق لحالات جديدة من المادة في الإلكترونيات المستقبلية وتقنيات الحوسبة.

يعد اكتشاف مواد جديدة أمرًا بالغ الأهمية لتطوير أجهزة الكمبيوتر المستقبلية. يمكن أن يكون لهذا الإنجاز آثار كبيرة على تصميم أجهزة الكمبيوتر ووظائفها. من الإلكترونيات الكلاسيكية إلى الحوسبة العصبية وأجهزة الكمبيوتر الكمومية، يعد البحث عن تأثيرات فيزيائية جديدة هو القوة الدافعة وراء هذه التطورات.

وفي دراستهم المنشورة في مجلة Nature Physics، قدم باحثون من جامعة زيوريخ، بالتعاون مع فيزيائيين من معهد ماكس بلانك لفيزياء البنية الدقيقة في ألمانيا، نهجًا جديدًا للموصلية الفائقة. لقد صنعوا المواد المطلوبة ذرة بذرة.

تعتبر الموصلات الفائقة مثيرة للاهتمام بشكل خاص نظرًا لمقاومتها الكهربائية الصفرية عند درجات الحرارة المنخفضة. يتم استخدامها في العديد من أجهزة الكمبيوتر الكمومية لتفاعلاتها الاستثنائية مع المجالات المغناطيسية. ومع ذلك، لم يتم إثبات سوى عدد قليل من حالات التوصيل الفائق بشكل قاطع في المواد. وبهذا الاختراق، تمكن الباحثون من إنشاء نوعين جديدين من الموصلية الفائقة.

لا يؤكد هذا الاختراق تنبؤات الفيزيائيين النظرية فحسب، بل يفتح أيضًا إمكانيات لاستكشاف حالات جديدة للمادة وتطبيقاتها في أجهزة الكمبيوتر الكمومية المستقبلية.

المرجع: "شبكات شيبا ثنائية الأبعاد كمنصة محتملة للموصلية الفائقة الطوبولوجية البلورية" بقلم مارتينا أو. سولديني، فيليكس كوستر، جلين واجنر، سوفيك داس، أمل الدراوشة، روني ثومالي، سمير لونيس، ستيوارت إس بي باركين، باولو سيسي وتيتوس نيوبيرت ، فيزياء الطبيعة، 10 يوليو 2023.

مصادر:

– فيزياء الطبيعة: مجلة علمية محكمة تغطي الفيزياء، تنشرها مؤسسة Nature Research. ويتضمن المقالات والرسائل والمراجعات وأبرز الأبحاث والأخبار والآراء والتعليقات ومراجعات الكتب والمراسلات.