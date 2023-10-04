إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لتأثير بحيرة الميثان على الطقس المحلي على تيتان

قام فريق من علماء الأرض والكواكب من مؤسسات مختلفة بتطوير نموذج ثلاثي الأبعاد لإظهار التأثير المحتمل لبحيرات الميثان على أنماط الطقس المحلية لتيتان، أكبر أقمار زحل. ومن خلال دمج ميزات جديدة في نموذجهم، يهدف الباحثون إلى فهم تأثير الخصائص الفيزيائية المختلفة على أنماط الطقس في البيئات خارج كوكب الأرض.

وكشفت دراسات سابقة أن ضوء الشمس والماء هما المحركان الأساسيان للطقس على الأرض، بينما يلعب ضوء الشمس والميثان نفس الدور على تيتان. للحصول على فهم أفضل لطقس تيتان، قام فريق البحث بتعديل النماذج ثنائية الأبعاد الموجودة، والمصممة في الأصل لدراسة القمر، لمراعاة تأثير الميزات المختلفة على الأجرام السماوية الأخرى.

تضمنت عملية إنشاء النموذج ثلاثي الأبعاد تحليل الصور التي التقطها مسبار هويجن الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أثناء هبوطه إلى سطح تيتان في عام 3. وقد قدمت هذه الصور نظرة ثاقبة للمناظر الطبيعية المعقدة للقمر، بما في ذلك مناطق الأرض والبحيرات والأنهار. وبينما كان يُعتقد في البداية أن هذه الأجسام السائلة تتكون من الماء، كشفت الاكتشافات اللاحقة أنها كانت مليئة بالميثان، والذي يمكن أن يتواجد على شكل جليد أو غاز أو سائل على تيتان.

ولمحاكاة تأثير البحيرات على طقس تيتان، قدم الباحثون البعد الثالث، الذي كان غائبا في النماذج السابقة. لقد قاموا بدمج ميزات مفيدة من النماذج ثنائية الأبعاد وبيانات مدمجة من البحيرات على الأرض. من خلال تشغيل النموذج، لاحظوا أن النماذج ثنائية الأبعاد تبالغ في تقدير المسافة التي يقطعها نسائم البحيرة فوق الأرض بينما تقلل من تقدير العوامل الأخرى، مثل حركة الغلاف الجوي الهبوطية التي تحدث خلف هذه النسائم. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مناطق معينة من البحيرات تحتوي على ما يكفي من بخار الميثان لتوليد ضباب رقيق.

يوفر تطوير هذا النموذج ثلاثي الأبعاد رؤى قيمة حول ديناميكيات الطقس المحلية التي تحركها بحيرات الميثان على تيتان. يمكن أن يساهم فهم هذه العمليات في فهم أفضل للنظام المناخي الأوسع على القمر، فضلاً عن توفير أساس مقارن لدراسة أنماط الطقس في بيئات أخرى خارج كوكب الأرض.

المصدر: أودري شاتين وآخرون، “تأثير شكل البحيرة وحجمها على نسائم البحيرة وتبادل الهواء والبحيرة على تيتان”، arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.07042

النشر: أرخايف