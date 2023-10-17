مهمة الفجر التابعة لناسا تكشف عن مواد عضوية معقدة على سيريس

حققت مهمة Dawn التابعة لناسا اكتشافًا مثيرًا حول سيريس، وهو أكبر جسم في حزام الكويكبات. تم العثور على جزيئات عضوية معقدة على هذا الكوكب القزم، مما يثير تساؤلات حول أصلها وما يعنيه ذلك بالنسبة لقابلية سيريس للسكن.

أصل هذه المواد العضوية المعقدة لا يزال موضوعا للنقاش. يعتقد البعض أنها ربما وصلت إلى سيريس عن طريق مذنب أو أي ارتطام آخر غني بالمواد العضوية، بينما يقترح البعض الآخر أنها ربما تكونت على الكوكب القزم نفسه في وجود مياه مالحة. وبغض النظر عن مصدرها، فقد تأثرت هذه الجزيئات بالتأثيرات العديدة التي شوهت سطح سيريس.

سلط بحث جديد تم تقديمه في اجتماع GSA Connects 2023 التابع للجمعية الجيولوجية الأمريكية الضوء على كيفية تأثير هذه التأثيرات على المواد العضوية في سيريس وما يعنيه ذلك لتحديد أصلها وتقييم قابلية الكوكب القزم للسكن.

يُظهر البحث، الذي أجراه عالم الكواكب تيريك دالي من مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية، أن المواد العضوية منتشرة على نطاق أوسع مما كان يُعتقد سابقًا، ويبدو أنها مرنة في مواجهة التأثيرات في الظروف المشابهة لظروف سيريس. يشير هذا إلى أن وجود المواد العضوية على سيريس قد يكون أكثر شيوعًا وقد نجا من التاريخ العنيف للكوكب القزم.

لفهم تأثيرات التأثيرات على المواد العضوية في سيريس بشكل أفضل، أجرى فريق البحث سلسلة من التجارب في نطاق الأسلحة العمودية التابع لوكالة ناسا. كررت هذه التجارب ظروف الاصطدام النموذجية لسيريس، مما سمح بإجراء مقارنات مباشرة مع البيانات التي جمعتها مركبة داون الفضائية.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم الفريق تقنية تحليل بيانات جديدة تجمع بين البيانات من كاميرا Dawn ومطياف التصوير. وقد سمح لهم ذلك بدراسة المواد العضوية بتفاصيل أدق والحصول على نظرة ثاقبة لأصلها.

بشكل عام، يساهم هذا البحث في فهمنا لوجود المواد العضوية المعقدة على سيريس ومرونتها في مواجهة التأثيرات. ومن المقرر إجراء المزيد من الاستكشافات لهذا الكوكب القزم في المستقبل، على أمل الكشف عن المزيد من الأدلة حول قابليته للسكن وإمكانية الحياة خارج الأرض.

مصادر:

– ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء): https://www.nasa.gov/