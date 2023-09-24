اكتشف علماء الأحياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا البروتين الذي يشكل المكثفات الجزيئية الحيوية في النواة

حدد علماء الأحياء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بروتينًا يسمى TCOF1 وهو ضروري لتكوين المكثفات الجزيئية الحيوية المعروفة باسم المركز الليفي (FC) داخل نواة الخلايا. النواة هي عضية خلوية مسؤولة عن إنتاج الريبوسومات. يعد تكوين FC مهمًا لأنه يمثل تغيرًا تطوريًا حدث منذ حوالي 300 مليون سنة في تنظيم النواة.

يفترض فريق البحث أن تطور المكثفات داخل النواة ربما حدث لتبسيط تجميع الريبوسومات عن طريق تجزئة التفاعلات الكيميائية الحيوية المختلفة. إن فهم تكوين ووظيفة FC يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لتطور المكثفات الأخرى داخل الخلايا.

في السابق، حدد الفريق منطقة بروتينية غنية بالمناطق منخفضة التعقيد (LCRs) التي يبدو أنها تشارك في تكوين المكثفات. LCRs عبارة عن تسلسلات من الأحماض الأمينية تتكرر عدة مرات. وجد الباحثون أن TCOF1، وهو بروتين نووي يحتوي على LCRs غنية بالغلوتامات، يلعب دورًا حاسمًا في دعم التجمعات الجزيئية الحيوية.

عندما يتم التعبير عن TCOF1 في الخلايا، تتشكل المتكثفات، بما في ذلك البروتينات الموجودة عادة في FC. يتيح هذا الاكتشاف للباحثين دراسة وظيفة FC بسهولة أكبر ويوفر أساسًا لدراسة تكوين وأدوار المكثفات الأخرى في الخلايا.

تقدم هذه الدراسة، التي أجراها علماء الأحياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، رؤى قيمة حول تكوين المكثفات الجزيئية الحيوية داخل النواة وتأثيراتها المحتملة على العمليات الخلوية. ونُشر البحث في مجلة Cell Reports.

مصادر:

– معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هو جامعة بحثية خاصة مرموقة في كامبريدج، ماساتشوستس.

– تقارير الخلية: مجلة علمية محكمة تنشرها Cell Press، وهي نسخة تابعة لشركة Elsevier، والتي تقدم رؤى بيولوجية جديدة عبر مختلف التخصصات في علوم الحياة.