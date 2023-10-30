رؤى جديدة حول البنية الداخلية للمريخ التي كشفت عنها الدراسات الحديثة

وقد دفعت الدراسات الحديثة العلماء إلى إعادة تقييم فهمهم للتركيب الداخلي للمريخ، مما يستلزم مراجعة المخططات الموجودة. وقد نشر فريقان بحثيان منفصلان النتائج التي توصلوا إليها، وكلاهما يشير إلى أن نواة الحديد السائل للمريخ أصغر مما كان يعتقد سابقا. بالإضافة إلى ذلك، تسلط هذه الدراسات الضوء على وجود طبقة من السيليكات المنصهرة يبلغ سمكها 150 كيلومترًا تحيط بالنواة، وهي ملاحظة لم يتم توثيقها مسبقًا (Nature 2023, DOI: 10.1038/s41586-023-06586-4 وDOI: 10.1038/) s41586-023-06601-8).

قدم البحث الرائد المنشور في مجلة Science في عام 2021 التحليل الزلزالي الشامل الأولي للمريخ، مستفيدًا من البيانات التي جمعتها مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا. ومع ذلك، فقد كشف المزيد من التحليل أن التقديرات السابقة لحجم نواة المريخ كانت مبالغ فيها بنسبة 30% تقريبًا. يؤكد هنري صموئيل، العالم في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي المشارك في كل من بحث 2021 وتحديثه الأخير، على أهمية الانفتاح على مراجعة الفهم العلمي. وكما يقول صموئيل: "هذا يثبت أننا بحاجة إلى تغيير أفكارنا في بعض الأحيان".

يمكن لعلماء الزلازل استنتاج البنية الداخلية للكوكب من خلال دراسة سلوك الضغط وموجات القص داخله. يمكن أن تمر موجات الضغط عبر المواد الصلبة والسوائل، في حين لا يمكن لموجات القص المرور عبر السوائل وتنعكس بدلاً من ذلك. اقترحت الأبحاث السابقة في عام 2021 وجود موجة قص تنعكس عن سطح سائل داخل المريخ، مما يشير إلى الحدود بين قلب الحديد السائل ووشاح السيليكات الصلب. ونتيجة لذلك، خلص العلماء إلى أن اللب كان أكبر وأقل كثافة من التقديرات السابقة.

ومع ذلك، فقد ظهرت شكوك حول هذا الهيكل الأساسي بسبب ضرورة وجود عناصر أخف مثل الهيدروجين والكبريت والأكسجين والكربون إلى جانب الحديد والنيكل. وجد علماء الكيمياء الكونية أنه من غير المعقول أن تتعايش هذه العناصر الخفيفة المتطايرة في ظل الظروف السائدة أثناء تكوين المريخ. علاوة على ذلك، شكك العلماء في قدرة هذه العناصر الخفيفة على المساهمة بشكل كبير في تكوين النواة.

ولمعالجة هذه الشكوك، درست الدراسات الحديثة العديد من الأحداث الزلزالية الناجمة عن تأثيرات النيزك والزلازل. أشار أحد الأحداث الحاسمة إلى مرور موجة الضغط عبر السيليكات المنصهرة بدلاً من السيليكات الصلبة، مما دفع فريقي البحث إلى التوصل إلى استنتاجات مماثلة بشكل مستقل. يقترحون أن قلب المريخ يتكون من كرة حديدية سائلة كثيفة نسبيًا ومحاطة بطبقة من السيليكات المنصهرة، مما يقضي بشكل فعال على مشكلة العنصر الخفيف.

استخدم الباحثون بيانات تجريبية عن الظروف المادية القاسية، بما في ذلك سبائك الحديد، لتفسير آثار الموجات الزلزالية على البنية الطبقية للمريخ. وفي الوقت نفسه، استخدم فريق آخر من علماء الكواكب في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا (ETH) في زيورخ عمليات محاكاة لخصائص المواد. من خلال استخلاص استنتاجات مختلفة قليلاً حول تكوين العناصر الخفيفة في قلب المريخ، يتوقع كلا الفريقين الحاجة إلى بيانات إضافية حول خصائص المواد ذات درجة الحرارة القصوى والضغط لتحسين فهمهم بشكل أكبر.

على الرغم من أن البيانات المستقبلية حول زلازل المريخ ستكون نادرة مع توقف مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا في ديسمبر 2022، فمن المتوقع أن تستمر فرق البحث الأخرى في تحليل البيانات الحالية للتحقق من هذه الاكتشافات الأخيرة والتوسع فيها. تؤكد قوة هذه النتائج وأهميتها على الطبيعة المتطورة للفهم العلمي وضرورة البقاء منفتحًا على الأفكار الجديدة.