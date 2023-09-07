روفرز المريخ تكتشف تكوينات صخرية غير عادية: هل يمكن أن تكون دليلاً على الحياة؟

كانت مركبات المريخ، وتحديدًا مركبة المثابرة، تستكشف بجد سطح المريخ وتتعثر أحيانًا على تكوينات صخرية مثيرة للاهتمام. وفي يونيو/حزيران، التقطت مركبة بيرسيفيرانس صورًا لصخرة كبيرة على شكل كعكة الدونات، كانت بارزة في المشهد المريخي. اقترح معهد البحث عن ذكاء خارج الأرض (SETI) أن هذه الصخرة يمكن أن تكون "نيزكًا كبيرًا إلى جانب قطع أصغر".

ومن المثير للاهتمام أن المركبات الفضائية تصادف أيضًا صخورًا تشبه أجسامًا من الأرض، مما أدى إلى ظهور الظاهرة المعروفة باسم الباريدوليا. الباريدوليا هي الميل إلى إدراك أنماط أو أشياء مألوفة، مثل مخلب السلطعون أو زعنفة القرش، في صور أو أنماط ضوئية غير مرتبطة أو عشوائية.

هذه السمة التطورية تنبع من غرائز البقاء لدينا. البشر الأوائل الذين كانوا قادرين على تحديد التهديدات المحتملة بسرعة، حتى لو تبين أنها إنذار كاذب، كانت لديهم فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة. إن القدرة على التعرف على الأنماط التي يمكن أن تشير إلى الخطر، مثل وجود أسد مختبئ في الشجيرة، يضمن بقاء أولئك الذين يمكنهم الاستجابة بشكل مناسب. ونتيجة لذلك، طور البشر الميل المعرفي للعثور على الأنماط حتى عندما لا تكون موجودة بالفعل.

وفي حين أنه من المغري التكهن بإمكانية وجود حياة على المريخ بناءً على هذه التكوينات الصخرية الغريبة، فمن الضروري التعامل مع الموضوع بتشكك علمي. ووجود أنماط تشبه الأجسام من الأرض لا يشير بالضرورة إلى وجود حياة على المريخ. ويواصل العلماء والباحثون دراسة وتحليل هذه التكوينات للحصول على فهم أفضل لجيولوجيا المريخ.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم