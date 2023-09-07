حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

روفرز المريخ تكتشف تكوينات صخرية غير عادية: هل يمكن أن تكون دليلاً على الحياة؟

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
روفرز المريخ تكتشف تكوينات صخرية غير عادية: هل يمكن أن تكون دليلاً على الحياة؟

كانت مركبات المريخ، وتحديدًا مركبة المثابرة، تستكشف بجد سطح المريخ وتتعثر أحيانًا على تكوينات صخرية مثيرة للاهتمام. وفي يونيو/حزيران، التقطت مركبة بيرسيفيرانس صورًا لصخرة كبيرة على شكل كعكة الدونات، كانت بارزة في المشهد المريخي. اقترح معهد البحث عن ذكاء خارج الأرض (SETI) أن هذه الصخرة يمكن أن تكون "نيزكًا كبيرًا إلى جانب قطع أصغر".

ومن المثير للاهتمام أن المركبات الفضائية تصادف أيضًا صخورًا تشبه أجسامًا من الأرض، مما أدى إلى ظهور الظاهرة المعروفة باسم الباريدوليا. الباريدوليا هي الميل إلى إدراك أنماط أو أشياء مألوفة، مثل مخلب السلطعون أو زعنفة القرش، في صور أو أنماط ضوئية غير مرتبطة أو عشوائية.

هذه السمة التطورية تنبع من غرائز البقاء لدينا. البشر الأوائل الذين كانوا قادرين على تحديد التهديدات المحتملة بسرعة، حتى لو تبين أنها إنذار كاذب، كانت لديهم فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة. إن القدرة على التعرف على الأنماط التي يمكن أن تشير إلى الخطر، مثل وجود أسد مختبئ في الشجيرة، يضمن بقاء أولئك الذين يمكنهم الاستجابة بشكل مناسب. ونتيجة لذلك، طور البشر الميل المعرفي للعثور على الأنماط حتى عندما لا تكون موجودة بالفعل.

وفي حين أنه من المغري التكهن بإمكانية وجود حياة على المريخ بناءً على هذه التكوينات الصخرية الغريبة، فمن الضروري التعامل مع الموضوع بتشكك علمي. ووجود أنماط تشبه الأجسام من الأرض لا يشير بالضرورة إلى وجود حياة على المريخ. ويواصل العلماء والباحثون دراسة وتحليل هذه التكوينات للحصول على فهم أفضل لجيولوجيا المريخ.

مصادر:
– موقع الفضاء.كوم

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

يقوم الباحثون بتطوير ملاقط نانوية بلازمونية لاحتجاز الأجسام النانوية

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو
علوم

نطاق السفر الشمسي Celestron EclipSmart 50: تلسكوب شمسي محمول ومريح

سبتمبر 7، 2023 غابرييل بوتا
علوم

يستخدم علماء الفلك مبدأ أينشتاين لرسم خريطة لتوزيع المادة المظلمة

سبتمبر 7، 2023 روبرت أندرو

فاتك

تكنولوجيا

مستقبل معرض E3 موضع تساؤل مع إنهاء وكالة الفضاء الأوروبية الشراكة مع ReedPop

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

روفرز المريخ تكتشف تكوينات صخرية غير عادية: هل يمكن أن تكون دليلاً على الحياة؟

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
تكنولوجيا

شائعات عن Nintendo Switch 2: وحدة تحكم الجيل التالي معروضة خلف أبواب مغلقة

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
تكنولوجيا

كيفية لعب الاتصالات: لعبة ألغاز صعبة من صحيفة نيويورك تايمز

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات