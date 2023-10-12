روث البقر كمواد خام لتغويز الكتلة الحيوية: تحسين العملية

وقد أدى الإفراط في استخدام الوقود الأحفوري إلى تلوث البيئة العالمية، مما دفع إلى ضرورة التحول نحو مصادر الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون والمستدامة. إن طاقة الكتلة الحيوية، المستمدة من المواد العضوية المنتجة من خلال عملية التمثيل الضوئي، توفر بديلا نظيفا ومتجددا. لقد اكتسب روث الماشية والدواجن، وهو نوع من الكتلة الحيوية، الاهتمام بسبب توافره بكثرة وقابليته الأقل للتقلبات الجوية والموسمية مقارنة بمصادر الكتلة الحيوية الأخرى.

إن استخدام روث الماشية والدواجن بكفاءة كمواد خام للتغويز يمكن أن يخفف بشكل كبير من التلوث البيئي الناجم عن الوقود الأحفوري التقليدي. التغويز هو عملية كيميائية حرارية تحول الكتلة الحيوية إلى وقود غازي، يُعرف باسم الغاز الاصطناعي، من خلال ظروف الاحتراق غير الكامل ذات درجة الحرارة العالية. يمكن استخدام الغاز الاصطناعي، الذي يتكون أساسًا من ثاني أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون، والهيدروجين، والميثان، والغازات الأخرى، في أجهزة تحويل الطاقة المختلفة.

لتحسين عملية تغويز روث البقر، طور باحثون من جامعة خنان الزراعية نموذجًا لتغويز الكتلة الحيوية باستخدام برنامج Aspen Plus. قاموا بتقييم عوامل مثل درجة حرارة التغويز، ونسبة البخار إلى الكتلة الحيوية، والضغط لتحديد تأثيرها على نسبة H2/CO وقيمة التسخين المنخفضة (LHV) للغاز الاصطناعي.

وأظهرت نتائج المحاكاة أن ارتفاع درجات حرارة التغويز فضل زيادة محتوى الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، مع وصول الهيدروجين إلى ذروته عند 2 درجة مئوية. زيادة البخار كعامل تغويز أدى إلى زيادة إنتاج الهيدروجين. ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة البخار إلى الكتلة الحيوية كان له تأثير سلبي على ثاني أكسيد الكربون والميثان، مما أدى إلى انخفاض في الجهد المنخفض. تم العثور على ضغط التغويز الأمثل ليكون 2 ميجا باسكال.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة لتحسين عملية تغويز روث البقر. يمكن استخدام النموذج المطور للتنبؤ بتكوين الغاز الاصطناعي من المواد الأولية للكتلة الحيوية الأخرى وقد يساهم في إجراء مزيد من البحوث حول تحسين عمليات تغويز الكتلة الحيوية.

المصدر

– ياجون تشانغ وآخرون، النمذجة العددية لتغويز الكتلة الحيوية باستخدام روث البقر كمادة أولية، حدود العلوم والهندسة الزراعية (2023). دوى: 10.15302/J-FASE-2023500