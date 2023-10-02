جائزة نوبل في الطب تُكرّم العلماء الذين قاموا بتطوير لقاحات mRNA ضد كوفيد-19

مُنحت جائزة نوبل في الطب إلى كاتالين كاريكو من المجر ودرو وايزمان من الولايات المتحدة لأبحاثهما الرائدة حول تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، والتي أدت إلى تطوير لقاحات فعالة لكوفيد-19. تعترف هذه الجائزة المرموقة بمساهماتهم في المعدل غير المسبوق لتطوير اللقاحات خلال الوباء العالمي.

Messenger RNA هو نوع من المواد الوراثية التي تحمل التعليمات من الحمض النووي إلى خلايا الجسم. تستخدم لقاحات كوفيد-19 التي طورتها شركتا Pfizer/BioNTech وModerna mRNA لتوجيه الخلايا للتعرف على البروتين الشوكي لفيروس كورونا وتدميره. عندما يستجيب جهاز المناعة في الجسم للبروتين الشوكي، يصبح قادرًا على محاربة الفيروس حتى بدون التعرض المسبق.

كاتالين كاريكو أستاذة بجامعة ساجان في المجر وأستاذة مساعدة بجامعة بنسلفانيا. لعبت دورًا حيويًا كنائب أول للرئيس ورئيسة استبدال بروتين RNA في BioNTech. أجرى درو وايزمان بحثه الحائز على جوائز جنبًا إلى جنب مع كاريكو في جامعة بنسلفانيا.

وأشادت جمعية نوبل باكتشافهم، قائلة إنه غيّر فهمنا بشكل أساسي لكيفية تفاعل mRNA مع جهاز المناعة. ولم ينقذ عملهم ملايين الأرواح فحسب، بل منع أيضًا حالات الإصابة الشديدة بكوفيد-19 ومكّن المجتمعات من إعادة فتح أبوابها.

ووصف الدكتور بول هانتر، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا، لقاحات mRNA بأنها "تغير قواعد اللعبة" في مكافحة جائحة فيروس كورونا. ونسب الفضل إلى هذه اللقاحات في إنقاذ ملايين الأرواح واعترف بأنه بدون تكنولوجيا mRNA، كان الوضع سيكون أسوأ بكثير. أثبتت لقاحات mRNA أنها أفضل بكثير من خيارات اللقاحات الأخرى.

ويمهد الإعلان عن جائزة نوبل في الطب الطريق لجوائز هذا العام، على أن يتم الكشف عن الفئات الخمس المتبقية قريبا.

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