تحدد الدراسة العلاقة الجزيئية المحتملة بين كوفيد-19 والأعراض المعرفية

كشفت دراسة نشرت في PNAS Nexus عن وجود صلة جزيئية محتملة بين كوفيد-19 والأعراض المعرفية، مثل "ضباب الدماغ" الذي يعاني منه الأفراد المصابون.

وقد لوحظ أن عدوى فيروس كورونا (COVID-19) يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مرض الزهايمر لدى المرضى الذين يعانون من هذه الحالة بالفعل. علاوة على ذلك، قد يكون الأفراد الذين أصيبوا بكوفيد-19 أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بالعدوى.

وبحث الباحثون بقيادة كريستينا دي بريميو وزملاؤها، في تأثير عدوى SARS-CoV-2 على تطور التغيرات الكيميائية الحيوية المرتبطة بمرض الزهايمر. لقد أجروا تجارب باستخدام مزارع خلايا الورم الأرومي العصبي البشري والفئران.

وكشفت نتائج الدراسة أنه عندما يصيب فيروس SARS-CoV-2 الخلايا العصبية أو أدمغة الفئران، فإنه يتفاعل مع بروتين مرتبط بالأنيبيبات الدقيقة يسمى تاو. في الأفراد المصابين بمرض الزهايمر، من المعروف أن تاو يتشابك ويتكتل في الخلايا العصبية. يسبب الفيروس فرط فسفرة تاو في مواقع ربط محددة مشابهة لسلوك البروتين لدى مرضى الزهايمر.

يزيد فرط الفسفرة في تاو من احتمالية تكوين الركام. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون زيادة كبيرة في بروتين تاو غير القابل للذوبان في الخلايا المصابة، مما يشير إلى تغيرات مرضية في البروتين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات نتيجة مباشرة للفيروس أو جزء من استجابة الدفاع الخلوي لمنع تكاثر الفيروس. من الضروري إجراء مزيد من البحث لفهم الآثار المترتبة على هذه النتائج بشكل كامل.

إن اكتشاف هذا الارتباط الجزيئي المحتمل بين كوفيد-19 والأعراض المعرفية يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الفيروس والصحة العصبية. إنه يفتح آفاقًا للبحث المستقبلي لدراسة استراتيجيات الوقاية من الإعاقات الإدراكية أو علاجها لدى مرضى كوفيد-19.

مصادر:

كريستينا دي بريميو وآخرون، تؤدي عدوى فيروس كورونا 2 المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة إلى توقيع تاو المرضي في الخلايا العصبية، PNAS Nexus (2023).