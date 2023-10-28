طلاب من مجلس مدرسة المنطقة العليا العليا يطلقون تجارب إلى محطة الفضاء الدولية

سيشارك حوالي 300 طالب من مدرسة ماريبورو العامة، ومدرسة ألما العامة، ومدارس جيلف ليك، وريكسون ريدج العامة في أونتاريو في برنامج تجارب رحلات الفضاء للطلاب (SSEP) في يونيو المقبل. يقدم هذا البرنامج للطلاب في الصفوف من الخامس إلى الثامن فرصة فريدة لتصميم تجارب الجاذبية الصغرى التي سيتم إطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على صاروخ SpaceX.

سيقوم الطلاب بتصميم تجارب في مختلف التخصصات العلمية مثل علم الأحياء والفيزياء والكيمياء وعلوم البيئة. وسيقدمون مقترحات تجارب تفصيلية ستخضع لعملية مراجعة صارمة من قبل حكام خبراء ومراجعة سلامة الطيران التابعة لوكالة ناسا. ومن هذه المقترحات، سيتم اختيار تجربة واحدة صممها طلاب من مجلس مدرسة المنطقة الكبرى العليا (UGDSB) ليتم تضمينها في رحلة العبارة إلى محطة الفضاء الدولية.

صمم طلاب UGDSB مقترحين للتجربة يركزان على تأثيرات الجاذبية الصغرى. يبحث الاقتراح الأول في إنبات ونمو البذور والكائنات الحية الصغيرة، بينما يستكشف الاقتراح الثاني تأثير الجاذبية الصغرى على نكهة الطعام أو ملمسه أو مدة صلاحيته. وستساهم هذه التجارب في تحقيق فهم أوسع لتأثير ظروف الفضاء على الكائنات الحية والغذاء، وهو أمر ضروري لاستكشاف الفضاء والبحث فيه.

توفر المشاركة في SSEP للطلاب تجربة بحث علمي حقيقية، مما يعزز اهتمامهم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ويعزز العمل الجماعي والتفكير النقدي. يؤكد تشارلز بنيير، قائد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في UGDSB، على أهمية إجراء التجارب في الجاذبية الصغرى، مشيرًا إلى أنها لا تعلم الطلاب فقط عن العملية العلمية ولكنها تساهم أيضًا في فهمنا لظروف الفضاء.

سيتم الإعلان عن التجارب المختارة بحلول 15 ديسمبر، وستخضع لمزيد من التحسين والتحضير لظروف الفضاء. سيتم إطلاقهم إلى محطة الفضاء الدولية في يونيو المقبل وسيقضون على متنها ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، وبعد ذلك سيتم إعادتهم إلى الأرض لتحليلهم.

يهدف برنامج SSEP، الذي تم إطلاقه في عام 2010، إلى إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين من خلال تزويد الطلاب ببرنامج الفضاء الحقيقي الخاص بهم. منذ بدايته، قدم البرنامج 19 فرصة طيران، شملت 343 تجربة طلابية وإشراك أكثر من 147,660 طالبًا من كندا وأوكرانيا والبرازيل والولايات المتحدة.

من خلال المشاركة في SSEP، يقدم مجلس مدرسة المنطقة العليا العليا مساهمات كبيرة في تعليم الفضاء. لقد اغتنم الطلاب هذه الفرصة المذهلة وكرسوا أنفسهم لإنشاء مقترحات تجريبية من شأنها إشراك رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.