الحياة البرية في فيري هيل كروفت: النمنمة والغرير

في الأسبوع الماضي، أصبحت الحياة البرية في Fairy Hill Croft في Stewartry of Kirkcudbright معروفة بعد قطع سياج الزعرور المترامي الأطراف و"وضعه". كشف هذا الإجراء عن منظر مذهل بزاوية 360 درجة للغابات والتلال والجدران الحجرية المحيطة. من بين سكان المنطقة يوجد نوعان من الكهوف: النمنمة والغرير.

النمنمة، التي تشبه الذعرة الصغيرة ذات الذيل المائل، أعطت "رقاقة، رقاقة، رقاقة" مميزة من الزعرور المكشوف الآن. أضاف هذا الطائر الصغير لمسة من الجمال إلى المناظر الطبيعية في المزرعة.

في المقابل، جعل الغرير وجودهم معروفًا بطريقة مختلفة. يوجد مجموعتان كبيرتان، تراقبهما الصقور والطائرات الورقية الحمراء، على جانبي الساحة. الزائرون المنتظمون، غالبًا ما يمر الغرير عبر الحكايات المتروكة لهم أو يبحثون عنها. ولم ينزعج من الوجود البشري، فمر ذكر الغرير الضخم بالقرب من صاحب البلاغ عند الغسق، وهو يشهق أثناء سيره.

بعد قطع السياج إلى ارتفاع 5 أقدام، تم تنظيف الطابق السفلي من الفروع الميتة وعفن الأوراق والشوك. تقف الآن جذوع الأشجار القصيرة المتبقية بشكل بارز، وتم تدريب الفروع المحتجزة لتغطية أي فجوات. قام المؤلف، بصفته صانعًا جيدًا، بحصد جذوع الأشجار لإشعال النار، وصنع الفحم للرسم، وقطف التوت لعمل وصفة سرية لشراب الزعرور والرماد الجبلي.

ومع ذلك، فإن تطهير الطابق السفلي كان له عواقب غير مقصودة. اجتذبت إزالة المواد النباتية الميتة وكشف الأرض الطازجة والنباتات كلاً من النمنمة والغرير. بين عشية وضحاها، بدأت حفلة الحفر، حيث استغل الغرير الفرصة لإقامة وليمة سهلة.

وفي أعقاب ذلك، عثر المؤلف على ثقوب على جانبي السياج، انهارت في حقل ترعى فيه أبقار أبردين أنجوس بجانب صخرة ضخمة من العصر الجليدي الأخير. عند عودتهم في الليلة التالية، واصل الغرير البحث عن الدرنات وقضم جذور الزعرور المكشوفة، على الرغم من عدم التسبب في المزيد من الدمار. وقام المؤلف بإصلاح الأضرار وإعادة الحجارة إلى أماكنها وردم الأنفاق.

في الختام، تعتبر Fairy Hill Croft ملاذاً للحياة البرية. يتعايش النمنمة والغرير جنبًا إلى جنب مع جارهم البشري. يقدم الجمال الطبيعي للسفينة والتنوع البيولوجي الغني لمحة عن عجائب العالم الطبيعي.

التعاريف:

- الكهفية: عضو في جنس الطيور المغردة الصغيرة، والمعروفة أيضًا باسم النمنمة.

– الزعرور: شجيرة أو شجرة صغيرة ذات زهور بيضاء صغيرة وتوت أحمر.

- الغرير: حيوان ثديي ليلي ذو علامات مميزة بالأبيض والأسود.

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