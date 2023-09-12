القصص التي لا توصف: أول رائدات فضاء في أمريكا

واجهت سالي رايد، أول امرأة أمريكية تسافر إلى الفضاء، سؤالا صادما خلال مؤتمر صحفي قبل إطلاق مكوك الفضاء تشالنجر عام 1983. سألها أحد المراسلين كيف استجابت عاطفيا للمشاكل أثناء التدريب. تم تفصيل هذه الحادثة وغيرها الكثير في كتاب لورين جراش بعنوان "القصص الستة: القصص غير المروية لرائدات الفضاء الأوائل في أمريكا". استلهم غروش فكرة كتابة الكتاب بعد أن تساءل عن النساء الأخريات اللاتي تدربن جنبًا إلى جنب مع رايد في أول فصل دراسي مختلط لرواد الفضاء التابع لناسا. لقد أرادت أن تحكي قصصهم، وليس قصة رايد فقط. يستكشف الكتاب تجارب النساء خلال رحلاتهن الأولى، والتحديات التي واجهنها أثناء العمل، والأسئلة الجنسية التي كان عليهن الإجابة عليها.

أحد ما كشف عنه الكتاب هو تقرير دامغ من أوائل السبعينيات انتقد وكالة ناسا لافتقارها إلى التنوع. وذكر التقرير أن الإناث الوحيدات اللاتي أُرسلن إلى الفضاء هن العناكب والقردة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى التغيير. أطلقت ناسا في النهاية جهودًا كبيرة للتوظيف، وتقدمت أكثر من 1970 امرأة لتصبح رائدات فضاء بين عامي 1,500 و1976. وتقلصت عملية الاختيار إلى ست نساء أصبحن يعرفن باسم "الستة".

تم اختيار هؤلاء النساء الست، إلى جانب العديد من رواد الفضاء الذكور من خلفيات متنوعة، لبدء تدريبهم في مركز جونسون للفضاء في هيوستن في عام 1978. وكانت النساء في المجموعة هم سالي رايد، وجودي ريسنيك، وكاثي سوليفان، وشانون لوسيد، وآنا فيشر، و ريا سيدون. ولم يتم تدريب أي منهم على قيادة الطائرات النفاثة، لكن إضافة دور "أخصائي المهمة" سمح للعلماء والأطباء بالانضمام إلى برنامج ناسا.

وبعد عقود من الزمن، لا تزال الأسئلة التي يطرحها الصحفيون على هؤلاء النساء تصدم القراء. يعكس سؤال سالي رايد عام 1983 حول البكاء أثناء التدريب المواقف السائدة في ذلك الوقت. يلقي كتاب غروش الضوء على العقبات التي واجهتها هؤلاء النساء والتقدم الذي تم إحرازه في تعزيز التنوع في استكشاف الفضاء.

مصادر:

- القصص غير المروية لرائدات الفضاء الأوائل في أمريكا بقلم لورين جراش

– مقال سي إن إن بقلم آشلي ستريكلاند: “القصص غير المروية لرائدات الفضاء الأوائل في أمريكا” تكشف عن المعالم والتحديات التاريخية لوكالة ناسا