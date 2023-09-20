صعود "نجومونوتس": المستكشفون العرب يتركون بصمتهم في الفضاء

يكتسب العالم العربي شهرة كبيرة في سباق الفضاء العالمي، حيث يصنع رواد الفضاء مثل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ورائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي التاريخ. وبإلهام رواد الفضاء الروس ورواد الفضاء الصينيين، هناك زخم متزايد لتعريف مستكشفي الفضاء العرب بأنهم "رواد نجم".

مصطلح “نجمونوت” صاغته خبيرة الفضاء ليزا لابونتي والعالم الإماراتي الدكتور مجد الساري. فهو يجمع بين الكلمة العربية "نجم" التي تعني النجم والكلمة اليونانية "ناوت" التي تعني بحار. وفي عام 2020، أطلق لابونتي والساري موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للترويج للمهمات الفضائية العربية وتوفير هوية محددة لمستكشفي الفضاء من المنطقة.

في حين أن مصطلح "نجمونوت" لم يتم اعتماده رسميًا من قبل أي منظمة فضائية، إلا أنه يكتسب زخمًا في وسائل الإعلام. استخدمت صحيفة الغارديان البريطانية هذا المصطلح في مقابلة مع الدكتور النيادي، مما يشير إلى الاعتراف المتزايد به.

يُشار عادةً إلى رواد الفضاء على أنهم أولئك الذين يسافرون إلى الفضاء. مصطلح "astro" يعني النجم، ويُعتقد أنه مستوحى من مصطلح "aeronaut" الذي استخدم لراكبي المناطيد في القرن الثامن عشر. ويشار إلى مستكشفي الفضاء الإماراتيين والسعوديين على أنهم رواد فضاء من قبل وكالات الفضاء الخاصة بكل منهما. وعلى نحو مماثل، تستخدم الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان أيضًا مصطلح "رائد فضاء" للإشارة إلى المسافرين إلى الفضاء.

وتشير روسيا إلى روادها على أنهم رواد فضاء، بينما تطلق عليهم الصين اسم رواد الفضاء. البادئة "taikong" باللغة الصينية تعني الفضاء. تبرز الهند أيضًا كلاعب قوي في مجال استكشاف الفضاء، مع خطط لإرسال روادها الأوائل، الذين ربما يُعرفون باسم رواد الفضاء، في السنوات المقبلة.

إن إنجازات المستكشفين العرب مثل النيادي والبرناوي تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للعالم العربي في مجال استكشاف الفضاء. مع تخطيط المزيد من الدول العربية لإرسال مواطنيها إلى الفضاء، قد يصبح مصطلح "نجومونوتس" مقبولاً على نطاق أوسع، اعترافًا بالمساهمات الثقافية والتكنولوجية للمغامرين العرب في الفضاء الخارجي.

التعاريف:

– “نجمونوت”: مصطلح تم صياغته للتعريف بمستكشفي الفضاء العرب. يجمع بين الكلمة العربية "نجم" (نجم) والكلمة اليونانية "ناوت" (بحار).

– “رائد الفضاء”: مصطلح يستخدم عادة لوصف أولئك الذين يسافرون إلى الفضاء. مشتقة من البادئة "أسترو" والتي تعني النجم.

– “رائد الفضاء”: مصطلح يستخدم في روسيا للإشارة إلى رواد الفضاء.

– “رائد الفضاء”: مصطلح يستخدم في الصين للإشارة إلى رواد الفضاء. مشتقة من البادئة "taikong" التي تعني الفضاء.

- "Vyomanaut": يُقال إن المصطلح يستخدم في الهند للإشارة إلى رواد الفضاء، على الرغم من أن استخدامه العام غير واضح.

مصادر:

– الغارديان (مقابلة مع الدكتور النيادي)

– أبحاث ومعلومات إضافية