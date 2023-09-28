قد يتم إحياء نمور تسمانيا من خلال التقدم العلمي

جلب التقدم العلمي الأخير الأمل في إمكانية إحياء النمر التسماني المنقرض، والمعروف أيضًا باسم النمور التسمانية، وغيره من الأنواع المفقودة منذ زمن طويل. نجح العلماء في استعادة جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) وتسلسلها من عينة محفوظة من نمر تسمانيا في متحف في ستوكهولم. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عزل جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) وفك تشفيرها من نوع منقرض.

النمر التسماني، وهو حيوان جرابي كبير آكل للحوم، انقرض منذ حوالي 80 عامًا. تم العثور عليه في جزيرة تسمانيا وكان معروفًا بخطوطه الداكنة ورأسه الذي يشبه الكلب وفكيه القويين. بدأ الأوروبيون في صيد هذا النوع في أواخر القرن التاسع عشر لمنعهم من قتل الماشية، مما أدى إلى انقراضهم في نهاية المطاف.

ركزت الدراسة الأخيرة على فهم التركيب الجيني للنمر التسماني، والذي يمكن أن يمهد الطريق لإعادة هذا النوع. لعب حمض الريبونوكليك (RNA) دورًا حاسمًا في الدراسة. يشبه الحمض النووي الريبي DNA الحمض النووي وهو موجود في جميع الخلايا الحية. فهو يحمل المعلومات الوراثية من الجينوم إلى بقية الخلية، ويوجه الوظيفة الخلوية.

استخرج الباحثون ملايين من خيوط الحمض النووي الريبوزي (RNA) من عينة النمر التسماني ويقومون بدراستها لمعرفة المزيد عن بيولوجيا الأنواع المنقرضة. يمكن أن تساهم هذه المعرفة المكتشفة حديثًا في الجهود المستقبلية لإحياء النمر التسماني وربما الأنواع الأخرى المنقرضة.

لا يقتصر مفهوم الانقراض على الخيال العلمي. في السنوات الأخيرة، كانت هناك محاولات لإعادة الأنواع المنقرضة مثل الماموث الصوفي من خلال تحرير الجينات. على سبيل المثال، تبحث شركة Colossal Laboratories and Biosciences عن كيفية إعادة برمجة الحمض النووي للفيل بخصائص الماموث. لديهم أيضًا خطط لإحياء طائر الدودو والنمر التسماني.

وكشف باحثون في جامعة كوبنهاجن وجامعة شانتو في الصين أيضًا عن خطط لإحياء فأر جزيرة كريسماس، وهو حيوان ثديي أصغر.

توفر هذه التطورات العلمية الأمل في استعادة الأنواع المفقودة وتحمل القدرة على إعادة تشكيل النظم البيئية والتنوع البيولوجي في المستقبل.

المصادر: أبحاث الجينوم، المتحف الأسترالي