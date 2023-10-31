تم فتح الإنجاز: نمو أجنة الفئران بنجاح في الفضاء

حقق الباحثون إنجازًا رائدًا من خلال زراعة أجنة الفئران بنجاح على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) لأول مرة. ولا يفتح هذا الإنجاز المهم إمكانيات جديدة لاستكشاف الفضاء فحسب، بل يثير أيضًا احتمالًا مثيرًا للاهتمام للتكاثر البشري في الفضاء.

تمثل هذه الدراسة، التي أجرتها جامعة ياماناشي ومعهد ريكن الوطني للبحوث، أول تجربة في العالم يتم فيها زراعة أجنة الثدييات في مراحلها المبكرة تحت الجاذبية الصغرى الكاملة على متن محطة الفضاء الدولية. وتشير النتائج إلى أن الثدييات، بما في ذلك البشر، قد تكون قادرة على الازدهار والتكاثر في الفضاء.

الآثار المحتملة لهذا البحث بعيدة المدى. وبينما تستعد البشرية لبرنامج أرتميس وتخطط للعودة إلى القمر بحلول عام 2025، فإن إنشاء المعسكرات القمرية يمكن أن يمهد الطريق لإقامات طويلة في الفضاء. وهذا بدوره يجعلنا أقرب إلى الرؤية المستقبلية المتمثلة في أن يصبح التكاثر خارج العالم حقيقة واقعة.

بقيادة عالم الأحياء الجزيئي تيروهيكو واكاياما من مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة بجامعة ياماناشي، تضمنت التجربة تجميد أجنة الفئران وإرسالها إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ SpaceX Falcon 9. وبمجرد صعودها على متن المحطة الفضائية، تم إذابة الأجنة وزراعتها تحت الجاذبية الصغرى لمدة أربعة أيام. وكشفت النتائج، التي نشرت في مجلة iScience، أن الأجنة تطورت إلى كيسات أريمية بأعداد خلايا طبيعية، مما يدل على أن الجاذبية لم يكن لها تأثير كبير على تكوينها أو تمايزها الأولي.

ومع ذلك، فإن معدل بقاء الأجنة المزروعة في الفضاء على قيد الحياة كان أقل مقارنة بتلك المزروعة على الأرض، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث. ويدرك فريق البحث أيضًا أهمية دراسة آثار التعرض للإشعاع على نمو أجنة الثدييات في الفضاء، خاصة أثناء حفظ الأجنة الحية ومراحل زراعتها.

في حين أن الخطوة الحيوية التالية ستكون زرع الكيسة الأريمية المستزرعة في الفئران لتقييم قدرتها على الولادة الناجحة، فإن هذا الإنجاز يقربنا خطوة واحدة من حل أسرار التكاثر والسكن في الفضاء.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أهمية نمو أجنة الفئران في الفضاء؟

ج: يشير ذلك إلى أن الثدييات، بما في ذلك البشر، قد تكون قادرة على الازدهار والتكاثر في الفضاء.

س: كيف تم زراعة أجنة الفئران في الفضاء؟

ج: تم إرسال أجنة الفئران المجمدة إلى محطة الفضاء الدولية وتم إذابتها قبل استزراعها في ظروف الجاذبية الصغرى.

س: ما هي نتائج التجربة؟

ج: تطورت الأجنة إلى كيسات أريمية بأعداد خلايا طبيعية، مما يشير إلى أن الجاذبية لم تؤثر بشكل كبير على تكوينها.

س: ما هي الآثار المحتملة لهذا البحث؟

ج: إنه يمهد الطريق لإقامة طويلة في الفضاء ويزيد من إمكانية التكاثر خارج العالم.

س: ما هي الخطوات التالية في هذا البحث؟

ج: زرع الكيسة الأريمية في الفئران لتقييم قدرتها على الولادة الناجحة ومواصلة التحقيق في آثار الإشعاع على نمو الأجنة في الفضاء.