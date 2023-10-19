استكشاف نبتون: اقتراح جديد لمهمة إلى الكوكب الخارجي

لطالما كان علماء الكواكب مفتونين بنبتون، وهو الكوكب الخارجي في نظامنا الشمسي، ولكن نظرًا لبعده الشديد، فقد أثبت إرسال مركبة فضائية إلى مدار نبتون أو الهبوط عليه أنه يمثل تحديًا كبيرًا. ومع ذلك، طرحت مجموعة من الباحثين فكرة جديدة جذرية لمهمة مستقبلية إلى نبتون تتضمن الاستفادة من الغلاف الجوي الرقيق لتريتون، أكبر أقمار نبتون.

في بحث حديث، سلط الباحثون الضوء على الانتهاء بنجاح من اختبار الطيران في مدار أرضي منخفض التابع لناسا لمبطئ السرعة القابل للنفخ (LOFTID) في عام 2022. واقترحوا استخدام جهاز يشبه LOFTID، يُسمى aeroshell، لإبطاء مركبة فضائية عند اقترابها. تريتون. على الرغم من أن ضغط الهواء في الغلاف الجوي لتريتون أقل من 1/70,000 من ضغط الهواء الموجود في الغلاف الجوي للأرض، فقد وجد الباحثون أنه لا يزال بإمكانه توفير ما يكفي من التباطؤ للسماح للمركبة الفضائية بدخول مدار تم التقاطه حول نبتون.

ولتحقيق ذلك، ستحتاج المركبة المدارية إلى النزول إلى ارتفاع يصل إلى 6 أميال (10 كيلومترات) فوق سطح تريتون. على عكس أفكار المهمة الأخرى، فإن افتقار ترايتون إلى سلاسل جبلية مهمة يقلل من خطر حدوث تصادم كارثي. ويقدر الباحثون أنه باستخدام تقنية الغلاف الجوي، يمكن إكمال المهمة إلى نبتون في أقل من 15 عامًا، وهو أقصر بكثير من مفاهيم المهمة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر هذه المهمة المقترحة فرصة لدراسة تريتون، الذي يعتبر أحد أكثر الأجسام غرابة في النظام الشمسي. يُعتقد أنه جسم تم التقاطه في حزام كويبر، فإن الحصول على رؤية قريبة لتريتون من على بعد بضعة كيلومترات فقط فوق سطحه من شأنه أن يؤدي إلى رؤى علمية قيمة.

في حين أن مهمة العودة إلى نبتون تمثل العديد من التحديات بسبب المسافة الهائلة، فإن هذا الاقتراح المبتكر يقدم حلاً واعداً. ومن خلال الاستفادة من الغلاف الجوي لكوكب تريتون، تمكن العلماء من التغلب على بعض العقبات التي تعترض الوصول إلى الكوكب الغامض والدوران حوله. وسيكون من الضروري إجراء المزيد من البحوث والتقدم التكنولوجي لتحويل هذا الاقتراح إلى واقع ملموس.

التعاريف:

1. LOFTID – اختبار الطيران في مدار أرضي منخفض لمبطئ السرعة القابل للنفخ، وهو برنامج تابع لناسا مصمم لتطوير درع قابل للنفخ لحماية المركبات الفضائية أثناء هبوط الغلاف الجوي.

2. Aeroshell – غلاف أو درع واقي يستخدم أثناء الدخول إلى الغلاف الجوي لتقليل سرعة المركبة الفضائية وحمايتها من الحرارة الشديدة.

3. حزام كويبر – منطقة في النظام الشمسي تقع خلف نبتون، تحتوي على العديد من الأجسام الجليدية الصغيرة وتعتبر من بقايا النظام الشمسي المبكر.

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