اكتشف العلماء الحمض النووي القديم المحتمل في قوقعة السلحفاة المتحجرة

توصل فريق من علماء الحفريات الذين يدرسون قوقعة سلحفاة بحرية متحجرة من عصر الميوسين إلى اكتشاف مثير، وهو وجود خلايا عظمية قد تحتوي على حمض نووي قديم. هذه النتيجة، التي نشرت في مجلة علم الحفريات الفقارية، مهمة لأنه لم يتم التعرف على الحمض النووي القديم إلا في اثنين من حفريات الديناصورات.

وقام الباحثون بتحليل قشرة سلحفاة بحرية عثر عليها في بنما وحددوا خلايا عظمية تعرف باسم الخلايا العظمية. واستخدموا تقنية تلوين تسمى DAPI لتسمية الحمض النووي داخل هياكل الخلايا المتحجرة. وأظهرت النتائج أن بعض المناطق الشبيهة بالنواة داخل الخلايا العظمية تفاعلت مع الصبغة، مما يشير إلى احتمال وجود الحمض النووي القديم.

ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن هذا ليس دليلا قاطعا على الحمض النووي القديم. هناك عوامل أخرى، مثل التدهور أو الحشو المعدني، يمكن أن تسبب رد الفعل على البقعة. يعد الحفاظ على الحمض النووي على مدى فترات زمنية طويلة أمرًا صعبًا، لأنه يتحلل بسرعة. أقدم حمض نووي تم تسلسله على الإطلاق يأتي من أسنان ماموث عمرها مليون عام وجدت في التربة الصقيعية.

وعلى الرغم من هذا القيد المحتمل، فإن اكتشاف الحمض النووي القديم المحتمل في قوقعة السلحفاة لا يزال مهمًا. ويقدم مزيدًا من الأفكار حول الحفاظ على المعلومات على المستوى الجزيئي في الحفريات. وكشفت دراسات سابقة تفاصيل حول معدلات النمو والخصائص البيولوجية للكائنات القديمة من خلال تحليل الأوعية الدموية والبروتينات وغيرها من الهياكل المحفوظة.

تنتمي أحفورة السلاحف البحرية إلى جنس Lepidochelys، والذي تمثله الأنواع الحديثة مثل سلاحف ريدلي الزيتونية وسلاحف كيمب ريدلي البحرية. ويعتقد الباحثون أن أنواع السلاحف القديمة التي اكتشفوها قد تكون أنواعًا جديدة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة الهيكلية لتأكيد ذلك.

في حين أن وجود الحمض النووي القديم في الحفريات لا يزال احتمالا مثيرا، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات وجوده بشكل قاطع وتسلسله. تعد هذه الدراسة بمثابة تذكير بأن الادعاءات العلمية يجب أن تكون مدعومة بأدلة قوية، وأن عملية البحث العلمي مستمرة.

المصدر

– إصدار سميثسونيان: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/researchers-find-potential-evidence-ancient-dna-fossilized-sea-turtle-shell-180977970/

– مجلة علم الحفريات الفقارية: [أدخل المرجع بدون عنوان URL]

- مقالة جيزمودو: https://gizmodo.com/ancient-dna-in-fossilized-sea-turtle-shell-is-probously-1847852613