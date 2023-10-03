آثار بوليفينول الكاكاو على نفاذية الأمعاء لدى لاعبي كرة القدم النخبة

في دراسة حديثة نشرت في مجلة المغذيات، قام باحثون من إيطاليا بالتحقيق في آثار بوليفينول الكاكاو على نفاذية الأمعاء الناجمة عن التمارين البدنية المكثفة لدى نخبة لاعبي كرة القدم الذكور. ووجد الباحثون أن تناول الكاكاو لمدة 30 يوما، على شكل شوكولاتة داكنة، أدى إلى انخفاض نفاذية الأمعاء لدى الرياضيين مقارنة بالمجموعة الضابطة.

حاجز الأمعاء عبارة عن هيكل متعدد الطبقات يسمح بامتصاص العناصر الغذائية مع تقييد دخول السموم ومسببات الأمراض والمستضدات إلى مجرى الدم. هناك عوامل مختلفة، بما في ذلك التمارين الرياضية، يمكن أن تؤثر على سلامة حاجز الأمعاء وتحفز نفاذية الأمعاء. لقد ثبت أن التمارين الرياضية القوية تزيد من نفاذية الأمعاء، في حين أن تأثيرات مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول، ليست مفهومة جيدًا.

قامت الدراسة بتجنيد 24 من لاعبي كرة القدم من النخبة و23 من الرياضيين الهواة الذين مارسوا رياضات أخرى. في المرحلة الأولى من الدراسة، تمت مقارنة سلامة حاجز الأمعاء بين المجموعتين باستخدام المؤشرات الحيوية للدم. كان لدى الرياضيين النخبة مستويات أعلى بكثير من علامات نفاذية الأمعاء مقارنة بالهواة.

وفي المرحلة الثانية، تم تقسيم نخبة الرياضيين بشكل عشوائي إلى مجموعة تناولت 40 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا بالإضافة إلى نظامهم الغذائي المعتاد، بينما اتبعت المجموعة الضابطة نظامهم الغذائي المعتاد فقط. وبعد 30 يومًا، أظهرت المجموعة الضابطة مستويات متزايدة من علامات نفاذية الأمعاء، في حين لم تظهر المجموعة التي تستهلك الشوكولاتة الداكنة أي فرق كبير عن المستويات الأساسية. عند مقارنة مستويات العلامة بين المجموعتين، كانت لدى المجموعة التي تستهلك الشوكولاتة قيم أقل بكثير.

كما أجريت دراسات في المختبر لفهم الآليات التي تؤثر بها مادة البوليفينول المشتقة من الكاكاو على نفاذية الأمعاء. وأظهرت الخلايا المعوية البشرية المعالجة بالبوليفينول المشتق من الكاكاو استعادة تلف الحاجز الناجم عن المحفزات الالتهابية. كما أن البوليفينول يقلل من الإجهاد التأكسدي في الخلايا.

في حين أن نتائج هذه الدراسة واعدة، فمن المهم أن نلاحظ أن قياس نفاذية الأمعاء كان غير مباشر من خلال المؤشرات الحيوية، وشملت الدراسة الرياضيين الذكور فقط. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى مجموعات المراقبة والاختبار فارق كبير في العمر. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج واستكشاف آثار بوليفينول الكاكاو على نفاذية الأمعاء لدى عدد أكبر من السكان.

في الختام، تشير هذه الدراسة إلى أن التمارين المكثفة ترتبط بزيادة نفاذية الأمعاء، وأن المكملات طويلة الأمد مع الشوكولاتة الداكنة الغنية بالبوليفينول قد تساعد في تقليل الأضرار المعوية الناجمة عن ممارسة الرياضة لدى نخبة رياضيي كرة القدم. تسلط هذه النتائج الضوء على الفوائد المحتملة لدمج الشوكولاتة الداكنة في النظام الغذائي للرياضيين الذين يخضعون لتدريب مكثف.

التعاريف:

– نفاذية الأمعاء: قدرة المواد على المرور عبر حاجز الأمعاء والدخول إلى مجرى الدم.

– البوليفينول: مجموعة من المركبات الموجودة بشكل طبيعي في النباتات ولها خصائص مضادة للأكسدة.

– في المختبر: التجارب التي يتم إجراؤها خارج كائن حي، عادةً باستخدام الخلايا أو الأنسجة في بيئة معملية.

مصادر:

- "تناول الشوكولاتة الداكنة ينظم بشكل إيجابي نفاذية الأمعاء لدى نخبة لاعبي كرة القدم: دراسة عشوائية محكومة" (Nutrients MDPI)