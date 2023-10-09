قانون جديد للفيزياء وفرضية المحاكاة

اقترح عالم فيزياء من جامعة بورتسموث قانونًا جديدًا للفيزياء يمكن أن يدعم النظرية القائلة بأننا نعيش في عالم محاكاة. تشير أبحاث الدكتور ملفين فوبسون إلى أن المعلومات لها كتلة وأن الجسيمات الأولية تخزن معلومات عن نفسها بطريقة مشابهة للحمض النووي البشري. اكتشف قانونًا جديدًا، يُعرف بالقانون الثاني لديناميكيات المعلومات أو الديناميكا المعلوماتية، والذي يتحدى الفهم التقليدي للطفرات الجينية وله آثار على مجالات علمية مختلفة.

تتناول هذه الورقة البحثية، المنشورة في مجلة AIP Advances، آثار القانون الجديد على الأنظمة البيولوجية، والفيزياء الذرية، وعلم الكونيات. في الأنظمة البيولوجية، يشير القانون الثاني للديناميكية المعلوماتية إلى أن الطفرات الجينية تتبع نمطًا تحكمه إنتروبيا المعلومات، وهو ما له آثار عميقة على الأبحاث الجينية، وعلم الأحياء التطوري، وعلم الفيروسات.

في الفيزياء الذرية، يتم تفسير سلوك الإلكترونات في الذرات متعددة الإلكترونات من خلال تقليل إنتروبيا المعلومات الخاصة بها، وتسليط الضوء على ظواهر مثل قاعدة هوند. وهذا له آثار على استقرار المواد الكيميائية.

في علم الكونيات، تبين أن القانون الثاني للديناميكا المعلوماتية هو ضرورة كونية، ويقدم تفسيرًا لانتشار التناظر في الكون. تشير النتائج إلى أن التناظر العالي يتوافق مع أدنى حالة من إنتروبيا المعلومات.

ووفقا للدكتور فوبسون، فإن هذه النتائج تدعم فكرة أننا نعيش في عالم محاكاة. تعمل إزالة المعلومات الزائدة، على غرار قيام الكمبيوتر بحذف أو ضغط كود النفايات، على تحسين استهلاك الطاقة ومساحة التخزين. يتماشى هذا مع فرضية المحاكاة، التي تقترح أن ما نختبره هو واقع اصطناعي حيث نحن عبارة عن هياكل داخل محاكاة حاسوبية.

تشير الأبحاث السابقة التي أجراها الدكتور فوبسون إلى أن المعلومات هي لبنة البناء الأساسية للكون ولها كتلة فيزيائية، ومن المحتمل أيضًا أن تشكل المادة المظلمة. يدعم القانون الثاني للديناميكا المعلوماتية هذه الفكرة، حيث يقترح أن المعلومات هي كيان مادي يعادل الكتلة والطاقة.

مطلوب المزيد من الاختبارات التجريبية للتحقق من صحة هذه النتائج، وأحد الطرق المحتملة هو تجربة الدكتور فوبسون المصممة لتأكيد الحالة الخامسة للمادة في الكون باستخدام تصادمات الجسيمات ومضادات الجسيمات.

بشكل عام، يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لفهم واقعنا ويدعم المفهوم المثير للاهتمام المتمثل في أننا قد نعيش في عالم محاكاة.

المصدر: جامعة بورتسموث