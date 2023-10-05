مقدمة لكسوف الشمس الحلقي

كسوف الشمس الحلقي هو حدث فلكي قادم سيحدث صباح يوم السبت 14 أكتوبر. وخلال هذه الظاهرة، سيصطف القمر بين الأرض والشمس وهو في أبعد نقطة له عن الأرض. ونتيجة لذلك، ستظهر حلقة من الضوء حول القمر بدلاً من حجب الشمس بالكامل.

وعلى النقيض من الكسوف الحلقي، هناك أنواع أخرى من الكسوف أيضا. ويحدث الكسوف الجزئي عندما يحجب القمر الشمس جزئيا ويظل جزء صغير من ضوء الشمس مرئيا. من ناحية أخرى، يحدث الكسوف الكلي عندما يكون القمر في محاذاة تامة بين الأرض والشمس خلال الوقت الذي يكون فيه أقرب إلى الأرض، مما يؤدي إلى ظلام كامل وانخفاض في درجة الحرارة.

للاحتفال بهذا الحدث الخاص، تنظم مكتبة المقاطعة الكبرى قصة STEAM للأطفال يوم الثلاثاء 10 أكتوبر. ستشرح هذه الجلسة التفاعلية كيفية حدوث الكسوف وستتضمن أنشطة جذابة. سيتم أيضًا توفير نظارات Eclipse ليأخذها الجميع إلى المنزل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على نظارات الكسوف مجانًا من مكاتب التوزيع بمكتبة Moab وCastle Valley.

غالبًا ما تظهر الحيوانات سلوكًا غريبًا أثناء الكسوف. على سبيل المثال، قد تتصرف بعض الطيور كما لو كان وقت الليل مريحًا حتى تجثم. ومع ذلك، قد يشعرون بالحماقة بعض الشيء عندما تعود الشمس للظهور. في هذه الأثناء، يخطط صديقنا القط، كوزمو، قط المكتبة، للحفاظ على رباطة جأشه أثناء الكسوف.

إذا أثار هذا الحدث السماوي النادر اهتمامك بعلم الفلك أو التنجيم، فإن المكتبة تقدم مجموعة واسعة من الكتب حول هذه المواضيع للاطلاع عليها.

تذكر أن تستمر في البحث دائمًا!

مصادر:

– مكتبة المقاطعة الكبرى