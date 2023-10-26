أدوات جديدة لرواد الفضاء: استكشاف تحديات السير في الفضاء والابتكارات

انطلق رائدا فضاء جريئان في رحلة سير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر، حيث واجها تسربًا رائعًا لسائل التبريد تم ملاحظته في وقت سابق من الشهر. انطلق أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب، وكلاهما من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، بفارغ الصبر في نشاطهما خارج المركبة (EVA) في مهمة لتوثيق وعزل تسرب سائل التبريد من المبرد.

أثناء السير في الفضاء، راقب كونونينكو عن كثب تجمع الأمونيا، والذي شكل "فقاعة" أو "قطرة" متنامية. أدى هذا المنظر الفريد إلى تلوث إحدى حباله، والتي كان لا بد من تأمينها في حقيبة وتركها خارج المحطة الفضائية. كان رواد الفضاء مستعدين لأي مواجهة محتملة مع المبرد السام، وقاموا بتنظيف بدلاتهم وأدواتهم الفضائية بعناية لضمان عدم وصول أي أثر للأمونيا إلى داخل المحطة.

أثناء توثيق الرادياتير، اكتشف كونونينكو مشهدًا مذهلاً: العديد من الثقوب المنتظمة على سطح الألواح. ومنبهرًا به، اتصل بمراقبي الطيران في مركز مراقبة البعثة في موسكو، واصفًا إياهم بأنهم "يتمتعون بحواف متساوية للغاية، كما لو أنهم تم حفرهم من خلالها". ويزيد التوزيع الفوضوي لهذه الثقوب من الغموض المحيط بهذه الحادثة.

يُعتقد أن الأمونيا المتبقية التي تسربت عند إغلاق الصمامات ساهمت في تكوين "الفقاعة". سيقوم المهندسون الروس بتحليل البيانات التي جمعها رواد الفضاء بعناية من أجل تحديد سبب التسرب وتطوير حلول لصيانة المبرد في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا السير في الفضاء، نجح كونونينكو وتشوب في تثبيت نظام اتصالات رادار اصطناعي على وحدة مختبر Nauka متعددة الأغراض. وسيلعب هذا النظام الجديد دورًا حاسمًا في مراقبة بيئة الأرض. كما أطلقوا أيضًا قمرًا صناعيًا نانويًا صغيرًا على شكل مكعب، مصممًا لاختبار تكنولوجيا الشراع الشمسي. وفي حين أن الأجنحة الشمسية لم تمتد كما هو مخطط لها، فقد نجحت المهمة في اختبار آلية النشر.

انتهى هذا السير في الفضاء الممتع الذي استغرق 7 ساعات و41 دقيقة بإغلاق فتحة غرفة معادلة الضغط لوحدة Poisk. في المجمل، كان هذا بمثابة أول سير في الفضاء لتشوب والسادس المثير للإعجاب لكونونينكو، مما رفع وقت سيره التراكمي في الفضاء إلى 41 ساعة و43 دقيقة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من السير في الفضاء؟

ج: كان الغرض من السير في الفضاء هو توثيق وعزل تسرب سائل التبريد من المبرد الخارجي في محطة الفضاء الدولية.

س: ماذا لاحظ رواد الفضاء أثناء السير في الفضاء؟

ج: لقد لاحظوا وجود "فقاعة" أو "قطرة" متزايدة من سائل التبريد، بالإضافة إلى العديد من الثقوب المنتظمة على سطح الرادياتير.

س: كيف سيتم استخدام البيانات التي تم جمعها؟

ج: سيقوم المهندسون الروس بتحليل البيانات لتحديد سبب التسرب ووضع حلول لصيانة الرادياتير في المستقبل.

س: ما المهام الأخرى التي تم تنفيذها أثناء السير في الفضاء؟

ج: قام رواد الفضاء بتركيب نظام اتصالات رادار اصطناعي وأطلقوا قمرًا صناعيًا نانويًا لاختبار تكنولوجيا الشراع الشمسي.

س: كم كانت مدة السير في الفضاء؟

ج: استغرقت عملية السير في الفضاء 7 ساعات و41 دقيقة.

المصادر: تلفزيون ناسا، وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية (روسكوزموس)