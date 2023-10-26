حادث مؤسف أثناء السير في الفضاء: حبل ملوث يضرب حاجب رائد الفضاء

أثناء السير في الفضاء مؤخرًا خارج محطة الفضاء الدولية (ISS)، أصيب حاجب رائد الفضاء بحبل ملوث، مما تسبب في حادث غير متوقع. شارك في السير في الفضاء، الذي تم بثه مباشرة على تلفزيون ناسا، زوج من رواد الفضاء، أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب. في حين أن مهامهم تضمنت أهدافًا مختلفة، كان أبرز ما في المهمة هو التحقيق في تسرب المبرد في وحدة Nauka، والذي حدث في وقت سابق من الشهر.

أثبت فحص تسرب سائل التبريد أنه يمثل تحديًا، حيث لم يجد رواد الفضاء في البداية أي علامات تسرب على طول خطوط الاتصال. ومع ذلك، بعد الفحص الدقيق، اكتشفوا آثارًا بالقرب من مفاصل لوحة الرادياتير. أثناء السير في الفضاء، لوحظ وجود نقطة كبيرة من سائل التبريد على خط عند أحد مفاصل المبرد. حاول رواد الفضاء تنظيف الفوضى باستخدام المناشف، ولكن أصبح من الواضح أنهم لم يكن لديهم ما يكفي.

لسوء الحظ، أصبح أحد طرفي الحبل غارقًا في سائل التبريد واتصل بقناع رائد الفضاء. ودفع الحادث الزوجين إلى مغادرة المنطقة والمضي قدما في المهام الأخرى التي لم تسر كما هو مخطط لها. فشل نشر قمر صناعي نانوي لاختبار تكنولوجيا الشراع الشمسي، وتم تركيب نظام اتصالات رادار اصطناعي ولكنه واجه مشكلات مع إحدى اللوحات.

بعد السير في الفضاء، قام رواد الفضاء بفحص بدلاتهم الفضائية للتأكد من عدم تلوثها واتبعوا إجراءات إزالة التلوث المعتادة. ولضمان سلامة الطاقم، سيتم استخدام أنظمة ترشيح إضافية داخل محطة الفضاء الدولية لإزالة أي آثار متبقية لسائل التبريد من الهواء.

تم اكتشاف التسرب في البداية بواسطة الكاميرات الموجودة على محطة الفضاء الدولية، وأكد الطاقم ذلك من خلال الفحص البصري للمبرد الاحتياطي في وحدة ناوكا. تم تسليم المبرد في عام 2010 في إحدى بعثات المكوك الفضائي النهائية، ولكن تم تركيبه فقط أثناء السير في الفضاء الروسي هذا العام.

الخطوات التالية لإصلاح التسرب لم يتم تحديدها بعد من قبل مديري المهمة. ومن الواضح أن كلاً من كونونينكو وتشوب نجحا في تحديد التسرب وعزله، ولكن مدى العمل الإضافي المطلوب لا يزال غير مؤكد. ولحسن الحظ، تظل حلقة التبريد الأساسية غير متأثرة، مما يضمن سلامة الطاقم أثناء هذا الحادث غير المتوقع.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف وقع الحادث أثناء السير في الفضاء؟

ج: لقد اصطدم حبل رواد الفضاء، المنقوع في سائل التبريد، بواقي رائد الفضاء عن طريق الخطأ.

س: ما المهام التي قام بها رواد الفضاء أثناء السير في الفضاء؟

ج: كانت المهمة الأساسية هي فحص وعزل تسرب سائل التبريد من المبرد الموجود في وحدة Nauka. كما حاولوا نشر قمر صناعي نانوي لاختبار الشراع الشمسي وتركيب نظام اتصالات رادار اصطناعي.

س: هل كان هناك أي خطر على الطاقم؟

ج: ظلت حلقة التبريد الأساسية سليمة، ولم يكن الطاقم في خطر مباشر. تم اتباع بروتوكولات السلامة للتخفيف من أي مخاطر محتملة مرتبطة بتسرب سائل التبريد.