يستخدم العلماء مصور الويب الكوني Keck لرؤية الويب الكوني بدون إضاءة

تمكن علماء الفلك من مراقبة الشبكة الكونية، وهي البنية واسعة النطاق التي تربط المجرات وعناقيد المجرات، دون الحاجة إلى الإضاءة، وذلك بفضل جهاز Keck Cosmic Web Imager (KCWI). أصبح هذا الإنجاز ممكنًا بفضل قدرة الأداة على قياس وجود الهيدروجين المحايد، المكون الرئيسي للشبكة الكونية. على وجه التحديد، يبحث KCWI عن التوهج الناعم للهيدروجين المثار من خلال طول موجي محدد يسمى خط ليمان ألفا.

تم تركيب KCWI، الذي صممه البروفيسور كريستوفر مارتن من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، في مرصد WM Keck في هاواي. من خلال قياس انبعاثات ليمان ألفا عند أطوال موجية مختلفة، لم يتمكن الفريق من تحديد شكل الشبكة الكونية في بعدين فحسب، بل تمكن أيضًا من حساب مسافة مصادر الانبعاث.

إن فهم هياكل الشبكة الكونية أمر بالغ الأهمية لفهمنا للكون ككل. توفر الشبكة الغاز للمجرات، مما يؤثر على تطورها، كما تساعد العلماء على دراسة سلوك المادة المظلمة، وهي مادة افتراضية تشمل المجرات وتشكل معظم المادة في الكون. ويقال إن الشبكة الكونية تتبع موقع المادة المظلمة، والتي لا يمكن اكتشافها إلا من خلال تفاعلات الجاذبية.

من خلال إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للشبكة الكونية، يكتسب علماء الفلك رؤى قيمة حول بنية الكون وآليات تكوين المجرات. تم نشر الدراسة التي توضح تفاصيل هذا الإنجاز في مجلة Nature Astronomy.

المصادر: علم الفلك الطبيعي

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