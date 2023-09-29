حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

يستخدم العلماء مصور الويب الكوني Keck لرؤية الويب الكوني بدون إضاءة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 29، 2023
يستخدم العلماء مصور الويب الكوني Keck لرؤية الويب الكوني بدون إضاءة

تمكن علماء الفلك من مراقبة الشبكة الكونية، وهي البنية واسعة النطاق التي تربط المجرات وعناقيد المجرات، دون الحاجة إلى الإضاءة، وذلك بفضل جهاز Keck Cosmic Web Imager (KCWI). أصبح هذا الإنجاز ممكنًا بفضل قدرة الأداة على قياس وجود الهيدروجين المحايد، المكون الرئيسي للشبكة الكونية. على وجه التحديد، يبحث KCWI عن التوهج الناعم للهيدروجين المثار من خلال طول موجي محدد يسمى خط ليمان ألفا.

تم تركيب KCWI، الذي صممه البروفيسور كريستوفر مارتن من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، في مرصد WM Keck في هاواي. من خلال قياس انبعاثات ليمان ألفا عند أطوال موجية مختلفة، لم يتمكن الفريق من تحديد شكل الشبكة الكونية في بعدين فحسب، بل تمكن أيضًا من حساب مسافة مصادر الانبعاث.

إن فهم هياكل الشبكة الكونية أمر بالغ الأهمية لفهمنا للكون ككل. توفر الشبكة الغاز للمجرات، مما يؤثر على تطورها، كما تساعد العلماء على دراسة سلوك المادة المظلمة، وهي مادة افتراضية تشمل المجرات وتشكل معظم المادة في الكون. ويقال إن الشبكة الكونية تتبع موقع المادة المظلمة، والتي لا يمكن اكتشافها إلا من خلال تفاعلات الجاذبية.

من خلال إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للشبكة الكونية، يكتسب علماء الفلك رؤى قيمة حول بنية الكون وآليات تكوين المجرات. تم نشر الدراسة التي توضح تفاصيل هذا الإنجاز في مجلة Nature Astronomy.

المصادر: علم الفلك الطبيعي

ملاحظة: تحتوي المقالة المصدر على صورة ومقطع فيديو مضمن، تمت إزالتهما في هذه النسخة المعاد كتابتها.

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو يسجل رقما قياسيا أمريكيا جديدا للوقت في الفضاء

سبتمبر 29، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

ثورة في تقنية Cryo-EM: تقنية جديدة تسمح بتصوير جزيئات البروتين الصغيرة

سبتمبر 29، 2023 غابرييل بوتا
علوم

الباحثون يطورون طريقة جديدة للتمعدن باستخدام حمض التانيك المعدل لمقاوم الضوء

سبتمبر 29، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

يستخدم العلماء مصور الويب الكوني Keck لرؤية الويب الكوني بدون إضاءة

سبتمبر 29، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو يسجل رقما قياسيا أمريكيا جديدا للوقت في الفضاء

سبتمبر 29، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

ثورة في تقنية Cryo-EM: تقنية جديدة تسمح بتصوير جزيئات البروتين الصغيرة

سبتمبر 29، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

الباحثون يطورون طريقة جديدة للتمعدن باستخدام حمض التانيك المعدل لمقاوم الضوء

سبتمبر 29، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات