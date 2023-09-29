صانع ساعات سويسري يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من النيزك في الساعة

حققت شركة Les Ateliers Louis Moinet SA، وهي شركة صناعة ساعات سويسرية معروفة بساعاتها المبتكرة، مؤخرًا رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس لأكبر عدد من الأحجار النيزكية في الساعة. وتم التحقق من السجل في 31 يوليو 2023. وتم استخدام النيازك، وهي شظايا نادرة من الصخور أو المعدن تسقط على الأرض من الفضاء، لإنشاء التصميم الفريد.

تعرض الساعة، التي تحمل اسم "Cosmopolis"، 12 نيزكًا مختلفًا منقوشة على وجهها. كل نيزك له أصله الخاص، بدءًا من القمر والمريخ وحتى الكويكبات وزخات النيازك. أصبح الحصول على هذه النيازك ممكنًا من خلال اتصالات صانع الساعات مع صائدي النيازك والخبراء في هذا المجال.

لإنشاء هذه الساعة المجرية، تم التفكير بعناية في تصميم يسلط الضوء على جمال كل نيزك مع الحفاظ على الجمالية المعاصرة. يتميز التصميم النهائي بعلبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا يبلغ قطرها أربعين ملم، ومثبتة بسوار معصم أسود.

تطلبت عملية قطع النيازك خبرة المتخصص دانييل هاس، الذي قام بتشكيل كل قرص من أقراص النيزك الاثني عشر بدقة لتلبية القيود التقنية والساعاتية. كان دمج النيازك في الساعة عملية شاقة، مما يضمن أن كل واحدة منها كانت في وضع يسمح لها بالعرض والتباين مع الآخرين بشكل فعال.

الساعة التي حطمت الرقم القياسي بقيمة الأب. يمثل مبلغ 225,000 جنيه إسترليني غير شامل الضريبة تفاني وابتكار Les Ateliers Louis Moinet. أعرب الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي جان ماري شالر عن فخره بتحقيق هذا الاعتراف بالتزامهم بدفع حدود الإبداع في صناعة الساعات. وتأمل الشركة في عرض الساعة بشكل دائم في أحد المتاحف كرمز للابتكار والحرفية.

يسلط هذا الإنجاز الاستثنائي الضوء على تكريم Les Ateliers Louis Moinet المستمر لإرث لويس موانيه، صانع الساعات الشهير وعالم الفلك الشغوف. تركز روح العلامة التجارية على إنشاء ساعات ميكانيكية تندرج إما ضمن فئة "الفن الكوني" أو "العجائب الميكانيكية".

وفي الختام، نجحت شركة Les Ateliers Louis Moinet SA في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الأحجار النيزكية في الساعة. ويعكس هذا الإنجاز تفانيهم في تجاوز حدود صناعة الساعات ويعتبر بمثابة شهادة على التزامهم بالابتكار والحرفية.

مصادر:

– موسوعة غينيس للأرقام القياسية (guinnessworldrecords.com)