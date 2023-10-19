تم اكتشاف أقدم وأبعد انفجار راديوي سريع، مما دفعنا إلى تجاوز حدود فهمنا للكون

في اكتشاف رائد، حدد علماء من جامعة ماكواري وجامعة سوينبورن للتكنولوجيا أقدم وأبعد انفجار راديوي سريع (FRB) تم اكتشافه على الإطلاق. توضح الدراسة التي نُشرت في مجلة Science أن التدفقات الراديوية السريعة توفر طريقة لدراسة المادة بين المجرات وتوسع معرفتنا بالكون.

تم التقاط الانفجار الراديوي، المُسمى FRB 20220610A، بواسطة التلسكوب الراديوي ASKAP في 10 يونيو 2022. نشأ الانفجار من حدث كوني أطلق كمية لا تصدق من الطاقة في أقل من ثانية، أي ما يعادل إجمالي انبعاثات الشمس. أكثر من 30 عاما.

ومن خلال استخدام مجموعة أطباق ASKAP، تمكن الباحثون من تحديد الموقع الدقيق لانفجار الراديو. ثم استخدموا تلسكوب ESO الكبير جدًا (VLT) في تشيلي للبحث عن المجرة المصدر، والتي تبين أنها أقدم وأبعد من أي FRB آخر تم اكتشافه مسبقًا.

ويدعم هذا الاكتشاف النظريات الموجودة حول أصل التدفقات الراديوية السريعة، حيث أن الانفجار نشأ من مجموعة من المجرات المندمجة. كما أنه يسلط الضوء على القيود المفروضة على تكنولوجيا التلسكوب الحالية، حيث أننا لا نستطيع مراقبة وتحديد موقع التدفقات الراديوية السريعة إلا في غضون ثمانية مليارات سنة تقريبًا في الماضي.

تؤكد الدراسة أيضًا علاقة ماكوارت، التي اقترحها في البداية عالم الفلك الأسترالي جان بيير "جيه بي" ماكوارت، والتي تشير إلى أنه كلما كان الانفجار الراديوي سريعًا بعيدًا، كلما زاد انتشار الغاز بين المجرات. تنطبق هذه العلاقة حتى على الدفقات الراديوية السريعة التي تتجاوز نصف الكون المعروف.

حتى الآن، تم تحديد موقع حوالي 50 FRBs بدقة، وتم تحديد نصفها تقريبًا باستخدام ASKAP. ويعتقد الباحثون أن هناك إمكانية لاكتشاف آلاف أخرى من هذه الظواهر الكونية، بما في ذلك تلك الموجودة في مواقع أبعد.

في حين أن السبب الدقيق للتدفقات الراديوية السريعة لا يزال مجهولا، تؤكد هذه الدراسة على أن هذه الانفجارات هي أحداث شائعة في الكون. إنها توفر معلومات قيمة لاكتشاف المادة بين المجرات وتعزيز فهمنا لبنية الكون.

يعد ASKAP حاليًا التلسكوب الراديوي الرائد لاكتشاف وتحديد موقع FRBs. من المتوقع أن تتجاوز تلسكوبات SKA الدولية المستقبلية، والتي هي قيد الإنشاء حاليًا في غرب أستراليا وجنوب إفريقيا، قدرات ASKAP، مما يسمح لعلماء الفلك بتحديد المزيد من الدفقات الراديوية السريعة الأقدم والأبعد.

وبشكل عام، فإن هذا الاكتشاف الرائد يدفع حدود فهمنا للكون ويؤكد من جديد أهمية الانفجارات الراديوية السريعة في كشف أسرار الكون.

المصادر: العلوم، جامعة ماكواري، ESO/M. كورنميسر