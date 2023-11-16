انفجار أشعة جاما غير مسبوق: استكشاف التأثير على الغلاف الأيوني للأرض

حدث استثنائي في أعماق الفضاء، حيث اكتشف التلسكوب الفضائي المتكامل التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ألمع وأقوى انفجار لأشعة غاما (GRB) تم تسجيله على الإطلاق. نشأ الانفجار الهائل لأشعة جاما من نجم منفجر يبعد حوالي ملياري سنة ضوئية، وتسبب في اضطرابات كبيرة في الغلاف الأيوني للأرض. وقد أثار هذا الحدث غير المسبوق فضول الباحثين، الذين يبحثون الآن في علاقته المحتملة بالانقراض الجماعي التاريخي على كوكبنا.

إن انفجارات أشعة جاما، التي كان يكتنفها الغموض في السابق، تُفهم الآن على أنها إطلاق الطاقة من النجوم المتفجرة، المعروفة باسم المستعرات الأعظم، أو من اصطدام النجوم النيوترونية الكثيفة. ومع ذلك، فإن انفجار GRB الأخير، المسمى GRB 221009A، تجاوز جميع القياسات السابقة من حيث السطوع والكثافة. وقد وصفه ميركو بيرسانتي من جامعة لاكويلا في إيطاليا، المؤلف الرئيسي لفريق البحث، بأنه "ربما يكون ألمع انفجار أشعة غاما اكتشفناه على الإطلاق".

كان تأثير هذا الانفجار الاستثنائي على الغلاف الأيوني للأرض ملحوظًا. ورصدت الأجهزة في ألمانيا اضطرابات في طبقة الأيونوسفير لعدة ساعات، بينما تم تفعيل أجهزة كشف البرق في الهند بسبب طاقة الانفجار. وقد دفعت هذه الكمية الهائلة من الطاقة العلماء إلى دراسة آثارها على الغلاف الأيوني للأرض، وهي طبقة الغازات المشحونة في الغلاف الجوي العلوي.

ومن المثير للاهتمام أن القمر الصناعي الصيني للزلازل الكهرومغناطيسية (CSES)، المصمم لدراسة الأحداث الزلزالية والتغيرات في الغلاف الأيوني، اكتشف اضطرابًا في الجانب العلوي من الغلاف الأيوني الناجم عن انفجارات GRB. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة مثل هذا الاضطراب في الجانب العلوي، مما يوسع فهمنا لكيفية تأثير انفجارات أشعة جاما على الأرض.

يثير التأثير البعيد المدى لـ GRB 221009A تساؤلات حول آثاره المحتملة على الأرض. تصف لورا هايز، زميلة الأبحاث وعالمة الفيزياء الشمسية في وكالة الفضاء الأوروبية، أثر الانفجار على الغلاف الأيوني للأرض بأنه مشابه لتأثير التوهج الشمسي الكبير. وتجلت هذه البصمة في زيادة التأين في الجانب السفلي من الغلاف الأيوني، مما يوفر رؤى قيمة للباحثين الذين يدرسون التفاعل بين الأحداث الكونية وبيئة الأرض.

وبينما يواصل العلماء تحليل البيانات الصادرة عن انفجار أشعة جاما الاستثنائي هذا، فإنهم يأملون في الكشف عن المزيد من الأدلة حول الروابط بين هذه الظواهر السماوية والانقراضات الجماعية التاريخية على كوكبنا، مما يكشف عن الترابط العميق بين الكون وتأثيره على الأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو انفجار اشعة جاما؟

انفجار أشعة جاما هو انفجار لأشعة جاما عالية الطاقة تنشأ عادةً من نجم منفجر أو من تصادم نجوم نيوترونية.

ما هو الغلاف الأيوني للأرض؟

الغلاف الأيوني للأرض هو طبقة الغلاف الجوي العلوي التي تحتوي على غازات مشحونة كهربائيًا تُعرف بالبلازما. ويمتد ارتفاعها من حوالي 50 كم إلى 950 كم.

كيف أثر انفجار أشعة جاما على الغلاف الأيوني للأرض؟

تسبب انفجار أشعة جاما في حدوث اضطرابات كبيرة في الغلاف الأيوني للأرض، مما أدى إلى اضطرابات تم اكتشافها لعدة ساعات. كما أدى إلى زيادة التأين في الجانب السفلي من الغلاف الأيوني.

ماذا يمكننا أن نتعلم من دراسة انفجارات أشعة جاما؟

يمكن أن توفر دراسة انفجارات أشعة جاما رؤى قيمة حول الترابط بين الكون وتأثيره على الأرض. يمكنهم أيضًا تقديم أدلة حول الانقراضات الجماعية التاريخية على كوكبنا.