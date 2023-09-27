مهمة تعاونية لدراسة التوسع المتسارع للكون

يتعاون إقليدس، وهو تلسكوب فضائي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بمساهمة من ناسا، وتلسكوب نانسي جريس الروماني الفضائي القادم (المعروف سابقًا باسم WFIRST) لاستكشاف اللغز وراء التوسع المتسارع للكون. ويعتقد أن هذا التسارع الكوني ناجم عن قوة غير معروفة تعرف باسم "الطاقة المظلمة". ومن خلال الجمع بين أساليبهما الفريدة، يهدف إقليدس ورومان إلى تسليط الضوء على الطاقة المظلمة، والتسارع الكوني، وأنماط توسع الكون بطرق لم تكن ممكنة من قبل.

سوف يرصد إقليدس، بواسطة كاميرته ذات المجال الواسع، جزءًا كبيرًا من السماء، ما يقرب من ثلثها، في كل من الأطوال الموجية للضوء تحت الأحمر والبصري. سوف يعود 10 مليارات سنة إلى الماضي عندما كان عمر الكون حوالي 3 مليارات سنة. من ناحية أخرى، سيكون للرومان عمق ودقة أكبر، ولكن على مساحة أصغر – حوالي واحد على عشرين من السماء. وستسمح لها رؤيتها بالأشعة تحت الحمراء بالكشف عن الكون عندما كان عمره ملياري سنة، والكشف عن عدد أكبر من المجرات الخافتة. كما سيكون لرومان أهداف علمية أخرى منها دراسة المجرات القريبة، والبحث عن الكواكب الخارجية، ودراسة الأجسام الموجودة في أطراف نظامنا الشمسي.

العلماء غير متأكدين ما إذا كان التوسع المتسارع للكون ناجم عن عنصر طاقة إضافي أم أنه يعني الحاجة إلى مراجعة فهمنا للجاذبية. وسيقوم إقليدس ورومان باختبار النظريتين في وقت واحد، مما يوفر معلومات مهمة حول طريقة عمل الكون.

بفضل قوتهما المشتركة، سيساعد إقليدس ورومان في كشف أسرار الطاقة المظلمة والكون المتوسع، مما يمثل حقبة جديدة من الاستكشاف. ستقيس هذه التلسكوبات القادمة الطاقة المظلمة بطرق مختلفة وبدقة غير مسبوقة، مما يساهم في فهمنا للخصائص الأساسية للكون.

مصادر:

- مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، ESA/ATG medialab

- تلسكوب نانسي جريس الروماني الفضائي التابع لناسا

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

- مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)