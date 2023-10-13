تصادم غير متوقع: كوكبان جليديان عملاقان خارج المجموعة الشمسية يخلقان عرضًا ضوئيًا مبهرًا

في اكتشاف مفاجئ، لاحظ فريق دولي من علماء الفلك اصطدامًا بين كوكبين خارجيين عملاقين جليديين يدوران حول نجم يشبه الشمس. أنتج هذا الاصطدام القوي موجة من الضوء والغبار، مما قد يؤدي إلى تكوين أقمار جديدة حول كوكب متشكل حديثًا في المستقبل. كشفت النتائج، التي نشرت في مجلة Nature، عن الشفق الحراري الساطع وسحابة الغبار الناتجة، والتي تسببت في تعتيم النجم الأم بمرور الوقت.

شكل علماء الفلك جهدًا تعاونيًا بعد أن لاحظ أحد المتحمسين تغيرًا غير عادي في سطوع النجم. أظهر النجم، المسمى ASASSN-21qj، مضاعفة سطوع الأشعة تحت الحمراء قبل ثلاث سنوات من التلاشي في الضوء المرئي. وقد أثار هذا اهتمام الفريق، مما دفعهم إلى دراسة النجم بشكل مكثف على مدى العامين المقبلين.

وأشار التحليل الإضافي إلى أن التفسير الأكثر منطقية للظواهر المرصودة هو الاصطدام بين كوكبين خارجيين عملاقين جليديين. خلقت هذه الأجرام السماوية، المكونة من الجليد والصخور، توهجًا بالأشعة تحت الحمراء، تم اكتشافه بواسطة مهمة NEOWISE التابعة لناسا. وأوضح الدكتور سيمون لوك، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة، أن حساباتهم ونماذجهم الحاسوبية تشير إلى أن درجة حرارة وحجم المادة المتوهجة تتوافق مع اصطدام كوكبين خارجيين عملاقين جليديين.

تحركت سحابة الحطام الناتجة عن الاصطدام في النهاية أمام النجم، مما أدى إلى تعتيمها عند الأطوال الموجية المرئية. ومن المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن تنتشر سحابة الغبار هذه على طول مدار بقايا الاصطدام. ويتوقع علماء الفلك أنه يمكن اكتشاف تشتت الضوء من هذه السحابة باستخدام التلسكوبات الأرضية وتلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا (JWST).

وسيقوم الباحثون بمراقبة النظام عن كثب لمراقبة أي تطورات أخرى. وأشارت الدكتورة زوي لينهارت، المؤلفة المشاركة في الدراسة، إلى أنه سيكون من الرائع أن نشهد التكثيف المحتمل للمادة حول البقايا، وربما تشكيل نظام من الأقمار التي تدور حول الكوكب الجديد.

يلقي هذا الاكتشاف المثير الضوء على الديناميكيات المكثفة لتكوين الكواكب، ويقدم رؤى قيمة حول العمليات التي تشكل عالمنا.

المراجع:

- الطبيعة: "شفق اصطدام كوكبي وعبور سحابة الحطام الناتجة"

– جامعة بريستول: https://www.bristol.ac.uk/