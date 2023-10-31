حقق علماء الفلك اكتشافًا رائعًا حول ديناميكيات المجال المغناطيسي لسديم الرياح النابضة MSH 15-52، وذلك بفضل البيانات الواردة من مرصد شاندرا للأشعة السينية وتلسكوب مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE) التابع لناسا. وتكشف الصورة المركبة التي تم إنشاؤها من هذه البيانات عن "العظام" المغناطيسية لهذا الهيكل الرائع.

توفر النجوم النابضة، وهي نجوم نيوترونية دوارة ذات مجالات مغناطيسية قوية، ظروفًا فريدة لدراسة الفيزياء المتطرفة. يمكنها توليد نفاثات من المادة والمادة المضادة، بالإضافة إلى رياح شديدة، تشكل سديم رياح النجم النابض. MSH 15-52، المعروف أيضًا باسم "اليد في الفضاء"، هو أحد هذه السدم التي تشبه يد الإنسان.

ومن خلال الجمع بين بيانات الأشعة السينية التي التقطها تشاندرا وملاحظات IXPE، حصل علماء الفلك على أول خريطة للمجال المغناطيسي داخل السديم. توفر هذه الخريطة معلومات قيمة عن استقطاب الأشعة السينية وتكشف عن اتجاه المجال الكهربائي، الذي يحدده المجال المغناطيسي للنجم النابض. يشير المستوى العالي من الاستقطاب إلى وجود مجال مغناطيسي مستقيم وموحد بشكل ملحوظ في مناطق معينة من السديم.

تعرض الصورة المركبة مستويات الطاقة المختلفة للأشعة السينية. تسلط بيانات تشاندرا، الموضحة باللون البرتقالي والأخضر والأزرق، الضوء على الأشعة السينية المنخفضة والعالية الطاقة. يمثل اللون الأرجواني ملاحظات IXPE، بينما يشير اللونان الأحمر والأزرق إلى بيانات الأشعة تحت الحمراء من مسح طائرة كاميرا الطاقة المظلمة.

والجدير بالذكر أن بيانات IXPE تظهر نفاثًا ساطعًا من الأشعة السينية ينبعث من النجم النابض إلى منطقة "الرسغ". في بداية التدفق، يكون الاستقطاب منخفضًا بسبب وجود منطقة مضطربة ذات مجالات مغناطيسية معقدة ومتشابكة. مع تقدم التدفق، تستقيم خطوط المجال المغناطيسي وتصبح أكثر انتظامًا، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الاستقطاب.

يلقي هذا البحث الرائد الضوء على البنية المغناطيسية لسدم الرياح النابضة ويساهم في فهمنا للظواهر المتطرفة التي تحدث داخلها. من خلال كشف "عظام" MSH 15-52، يتعمق علماء الفلك في ألغاز هذه الأجسام الكونية الآسرة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي النجوم النابضة؟

ج: النجوم النابضة هي نجوم نيوترونية دوارة ذات مجالات مغناطيسية قوية تنبعث منها نبضات منتظمة من الإشعاع.

س: ما هو سديم الرياح النجم النابض؟

ج: سديم رياح النجم النابض عبارة عن سحب من الجسيمات النشطة المندفعة بعيدًا عن النجوم الميتة والمنهارة.

س: ما أهمية خريطة المجال المغناطيسي في MSH 15-52؟

ج: توفر خريطة المجال المغناطيسي نظرة ثاقبة لاستقطاب الأشعة السينية وتكشف عن اتجاه المجال الكهربائي داخل السديم.

س: ما سبب أهمية ارتفاع مستوى الاستقطاب؟

ج: يشير المستوى العالي من الاستقطاب إلى وجود مجال مغناطيسي مستقيم وموحد بشكل ملحوظ في مناطق معينة من سديم رياح النجم النابض.

س: ما هي "اليد في الفضاء"؟

ج: تشير عبارة "اليد في الفضاء" إلى سديم الرياح النابض MSH 15-52، الذي يشبه يد الإنسان.