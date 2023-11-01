تأثير الثقوب السوداء الهائلة: الكشف عن الكيمياء الخفية للمجرات

ألقت الملاحظات الجديدة الصادرة عن مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ALMA) الضوء على التأثير العميق للثقوب السوداء فائقة الكتلة على التركيب الكيميائي للمجرات. توفر هذه الدراسة الرائدة فهمًا أعمق للعلاقة المعقدة بين الثقوب السوداء وتطور المجرة.

في السابق، كان من الثابت أن الثقوب السوداء النشطة فائقة الكتلة يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في المجرات المضيفة لها عن طريق تشتيت الغاز بين النجوم. ومع ذلك، فإن القيود في تقنيات القياس، مثل الحجم الصغير للثقوب السوداء، وبعدها الكبير عن الأرض، والتأثيرات الغامضة للغبار المجري، أعاقت إجراء تحقيق شامل في التركيب الكيميائي للغاز المحيط بهذه الثقوب السوداء.

في هذه الدراسة الحديثة، قام فريق دولي من الباحثين بتسخير قوة ALMA لمراقبة المنطقة الوسطى من Messier 77، وهي مجرة ​​تقع على بعد 51.4 مليون سنة ضوئية في كوكبة قيطس. بفضل الدقة المكانية الاستثنائية لـ ALMA وتقنية تحليل التعلم الآلي الجديدة، نجح الفريق في رسم خريطة لتوزيع 23 جزيءًا داخل المجرة.

توفر نتائج هذا المسح أول تصوير غير متحيز لتوزيع جميع الجزيئات المكتشفة. ومن اللافت للنظر أن الملاحظات تكشف أن جزيئات مثل أول أكسيد الكربون (CO)، الموجودة عادة في المجرات، تبدو وكأنها تتحلل على طول مسار النفاثات ثنائية القطب الممتدة من الثقب الأسود. وعلى العكس من ذلك، فإن تركيزات الجزيئات المتميزة، مثل أيزومر سيانيد الهيدروجين (HCN) وجذر السيانيد (CN)، تزداد.

تعمل هذه النتائج كدليل مباشر على أن الثقوب السوداء الهائلة لا تشكل البنية العامة للمجرات المضيفة لها فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل عميق على تركيبها الكيميائي. إن فهم هذه العمليات الكيميائية أمر بالغ الأهمية لكشف المدى الكامل لتطور المجرة.

المصدر: مجلة الفيزياء الفلكية (DOI: 10.3847/1538-4357/ace4c7)

أسئلة وأجوبة

س: ما هو ألما؟

ج: مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ALMA) عبارة عن منشأة أرضية تتيح عمليات رصد دقيقة في نظام المليمتر/تحت المليمتر. ويتكون من 66 هوائيًا عالي الدقة منتشرًا عبر مسافات واسعة، وهو عبارة عن تعاون بين أوروبا والولايات المتحدة واليابان وتشيلي.

س: كيف تؤثر الثقوب السوداء الهائلة على المجرات؟

ج: للثقوب السوداء الهائلة تأثير كبير على المجرات من خلال تسخين الغاز بين النجوم وتشتيته. يمكن لهذه العملية أن تغير التركيب الكيميائي للمجرات وتشكل بنيتها العامة.

س: ما هي النتائج الرئيسية لملاحظات ALMA؟

ج: كشفت ملاحظات ALMA أنه على طول النفاثات ثنائية القطب المنبعثة من الثقب الأسود الهائل، يبدو أن الجزيئات الشائعة مثل أول أكسيد الكربون (CO) تتحلل. وفي الوقت نفسه، زاد تركيز الجزيئات المميزة مثل أيزومر سيانيد الهيدروجين (HCN) وجذر السيانيد (CN).

س: ما أهمية فهم التركيب الكيميائي للمجرات؟

ج: توفر دراسة التركيب الكيميائي للمجرات رؤى مهمة حول العمليات الأساسية التي تقود تطور المجرات. فهو يساعد العلماء على اكتشاف كيفية تأثير الثقوب السوداء الهائلة وتشكيل خصائص المجرات المضيفة لها.