مادة جديدة تحسن كفاءة أقنعة الوجه في التقاط جزيئات فيروس كورونا

طور الباحثون في جامعة ليفربول مادة جديدة لديها القدرة على تعزيز كفاءة أقنعة الوجه ومعدات التصفية الأخرى بشكل كبير في التقاط جزيئات فيروس كورونا. وتبين أن المادة، الموصوفة في ورقة بحثية منشورة في مجلة Nature Communications، أكثر فعالية بنسبة 93% تقريبًا في التقاط البروتينات، بما في ذلك بروتينات فيروس كورونا، مع السماح بالتنفس.

ويضم الفريق الذي يقف وراء هذا الإنجاز البروفيسور بيتر مايرز، خبير التحليل اللوني، والدكتور سايمون ماهر، خبير قياس الطيف الكتلي. لقد كانوا يعملون سابقًا على عمليات تتضمن بروتينات ملتصقة بسطح المواد الداعمة الكروماتوغرافية. وأدرك البروفيسور مايرز أن عكس هذه العملية يمكن أن يؤدي إلى امتصاص البروتينات، بما في ذلك بروتين S1 سبايك الذي يغطي الغشاء الدهني الخارجي لفيروس SARS-CoV-2.

ولتطوير المادة، قام الباحثون بتعديل سطح جسيم السيليكا الكروي المستخدم في التحليل اللوني لجعله "لزجًا" للغاية بالنسبة لبروتين كوفيد-19 S1. كما أنها زادت المسامية والحجم الداخلي لجسيمات السيليكا، مما يوفر مساحة سطحية كبيرة وقدرة على التقاط الفيروس. وتم اختبار المادة بنجاح في أقنعة الوجه ومرشحات الهواء المستخدمة في أماكن مختلفة، مثل الطائرات والسيارات وأنظمة تكييف الهواء.

وفي مرحلة إثبات المفهوم، تظهر هذه المادة الجديدة وعدًا كبيرًا في مكافحة ليس فقط كوفيد-19 ولكن أيضًا الفيروسات الأخرى مثل الأنفلونزا ونيباه. ويركز فريق البحث الآن على تطوير أسطح "لزجة" أكثر تقدمًا لمجموعة واسعة من الهباء الجوي الحيوي، بما في ذلك المتغيرات الجديدة لفيروس كوفيد-19.

ويفتح هذا البحث الرائد إمكانيات لتحسين الحماية ضد الأمراض المعدية، مع تطبيقات محتملة في مختلف الصناعات التي يكون فيها تنقية الهواء أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن يساهم تطوير المادة وتحسينها بشكل كبير في الوقاية من تفشي المرض في المستقبل ومكافحته.

مرجع:

"ربط جزيئات السيليكا الممتصة للبروتين بسطح ركائز القطن لالتقاط الهباء الحيوي بما في ذلك SARS-CoV-2". كيران كولينجز، سيدريك بوايزدون، تونج تينج شام، كيفن سكينلي، هيون كيونج أوه، تيسا برينس، أدهم أحمد، شون إتش بنينجتون، فيليب جي براونريدج، توماس إدواردز، جيانكارلو أ. بياجيني، كلير إي آيرز، أماندا لامب ، بيتر مايرز، وسيمون ماهر، اتصالات الطبيعة، 18 أغسطس 2023.