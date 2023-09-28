حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

مادة جديدة تحسن كفاءة أقنعة الوجه في التقاط جزيئات فيروس كورونا

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 28، 2023
مادة جديدة تحسن كفاءة أقنعة الوجه في التقاط جزيئات فيروس كورونا

طور الباحثون في جامعة ليفربول مادة جديدة لديها القدرة على تعزيز كفاءة أقنعة الوجه ومعدات التصفية الأخرى بشكل كبير في التقاط جزيئات فيروس كورونا. وتبين أن المادة، الموصوفة في ورقة بحثية منشورة في مجلة Nature Communications، أكثر فعالية بنسبة 93% تقريبًا في التقاط البروتينات، بما في ذلك بروتينات فيروس كورونا، مع السماح بالتنفس.

ويضم الفريق الذي يقف وراء هذا الإنجاز البروفيسور بيتر مايرز، خبير التحليل اللوني، والدكتور سايمون ماهر، خبير قياس الطيف الكتلي. لقد كانوا يعملون سابقًا على عمليات تتضمن بروتينات ملتصقة بسطح المواد الداعمة الكروماتوغرافية. وأدرك البروفيسور مايرز أن عكس هذه العملية يمكن أن يؤدي إلى امتصاص البروتينات، بما في ذلك بروتين S1 سبايك الذي يغطي الغشاء الدهني الخارجي لفيروس SARS-CoV-2.

ولتطوير المادة، قام الباحثون بتعديل سطح جسيم السيليكا الكروي المستخدم في التحليل اللوني لجعله "لزجًا" للغاية بالنسبة لبروتين كوفيد-19 S1. كما أنها زادت المسامية والحجم الداخلي لجسيمات السيليكا، مما يوفر مساحة سطحية كبيرة وقدرة على التقاط الفيروس. وتم اختبار المادة بنجاح في أقنعة الوجه ومرشحات الهواء المستخدمة في أماكن مختلفة، مثل الطائرات والسيارات وأنظمة تكييف الهواء.

وفي مرحلة إثبات المفهوم، تظهر هذه المادة الجديدة وعدًا كبيرًا في مكافحة ليس فقط كوفيد-19 ولكن أيضًا الفيروسات الأخرى مثل الأنفلونزا ونيباه. ويركز فريق البحث الآن على تطوير أسطح "لزجة" أكثر تقدمًا لمجموعة واسعة من الهباء الجوي الحيوي، بما في ذلك المتغيرات الجديدة لفيروس كوفيد-19.

ويفتح هذا البحث الرائد إمكانيات لتحسين الحماية ضد الأمراض المعدية، مع تطبيقات محتملة في مختلف الصناعات التي يكون فيها تنقية الهواء أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن يساهم تطوير المادة وتحسينها بشكل كبير في الوقاية من تفشي المرض في المستقبل ومكافحته.

مرجع:
"ربط جزيئات السيليكا الممتصة للبروتين بسطح ركائز القطن لالتقاط الهباء الحيوي بما في ذلك SARS-CoV-2". كيران كولينجز، سيدريك بوايزدون، تونج تينج شام، كيفن سكينلي، هيون كيونج أوه، تيسا برينس، أدهم أحمد، شون إتش بنينجتون، فيليب جي براونريدج، توماس إدواردز، جيانكارلو أ. بياجيني، كلير إي آيرز، أماندا لامب ، بيتر مايرز، وسيمون ماهر، اتصالات الطبيعة، 18 أغسطس 2023.

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

صاروخ SpaceX Falcon 9 لإطلاق 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار

سبتمبر 29، 2023 غابرييل بوتا
علوم

المناخ الدوري للمريخ القديم الذي كشفت عنه رواسب المريخ

سبتمبر 29، 2023 روبرت أندرو
علوم

خبير يحذر من أن الكويكب بينو قد يضرب الأرض خلال 159 عامًا

سبتمبر 29، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

صاروخ SpaceX Falcon 9 لإطلاق 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار

سبتمبر 29، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

المناخ الدوري للمريخ القديم الذي كشفت عنه رواسب المريخ

سبتمبر 29، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

خبير يحذر من أن الكويكب بينو قد يضرب الأرض خلال 159 عامًا

سبتمبر 29، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

"دوائر خرافية" غريبة تم رسمها في 15 دولة: دراسة

سبتمبر 29، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات