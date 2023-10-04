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رؤى جديدة في تكوين ودور الرماد البركاني في الغلاف الجوي

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 4، 2023
رؤى جديدة في تكوين ودور الرماد البركاني في الغلاف الجوي

الرماد البركاني ليس غبارك النموذجي. ويتكون من معادن محاصرة في زجاج السيليكات ويمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على المناخ والبنية التحتية وصحة الإنسان. ولفهم هذه المادة المعقدة ودورها في الغلاف الجوي بشكل أفضل، قام باحثون من جامعة كورنيل بتمييز عينات الرماد البركاني الناتجة عن الانفجارات الانفجارية المختلفة.

وتستكشف الدراسة، التي تحمل عنوان "مراحل الرماد البركاني الناعم"، تكوين وخصائص الرماد البركاني، الذي يتم حقنه في الغلاف الجوي أثناء الانفجارات البركانية. جمع الباحثون عينات من 40 ثورانًا وقاموا بتحليل حجمها وخلفيتها التكتونية والكيمياء. ومن خلال التركيز على حبيبات الرماد الأصغر من 45 ميكرون، هدفوا إلى فهم التأثيرات الأوسع لهذه الجسيمات الدقيقة، حيث يمكن نقلها بواسطة الرياح الجوية.

وكشفت النتائج أن تكوين الرماد البركاني يختلف بشكل كبير اعتمادا على حجم الحبوب، والإعداد التكتوني، والكيمياء. وكلما أصبح حجم الحبوب أصغر، يحتوي الرماد على أجزاء أعلى من السيليكا البلورية والأملاح، بينما تنخفض مكونات الزجاج وأكسيد الحديد. استخدم الباحثون تقنيات مثل حيود الأشعة السينية والمجهر الإلكتروني الماسح لتحديد وقياس نسب المعادن والزجاج في العينات.

تسلط الدراسة الضوء على التباين الكبير في المحتوى المعدني بين الانفجارات المختلفة. على سبيل المثال، أنتج ثوران بركان جبل بيناتوبو في الفلبين الكثير من الفلسبار والأمفيبول، في حين تميزت ثوران بركان تاجوجيت الأخيرة في لا بالما بإسبانيا بالفلسبار، والكلينوبيروكسين، والأوليفين. ولاحظ الباحثون أيضًا زيادة في محتوى الملح في رماد الحبوب الناعم، مما له آثار على صحة الإنسان وتأثيره على المحيطات.

يعد فهم تكوين وكثافة الرماد البركاني أمرًا بالغ الأهمية لعلماء الغلاف الجوي الذين يدرسون انتقاله وتأثيراته على نظام الأرض. توفر هذه الدراسة بيانات قيمة لتقييد تكوين وكثافة الرماد البركاني المعدني والزجاجي بشكل أفضل. ويأمل الباحثون أن تساهم النتائج التي توصلوا إليها في فهم أكثر شمولاً لتأثير الرماد البركاني على المناخ والكيمياء الجيولوجية الحيوية وصحة الإنسان.

مصادر:
- "مراحل الرماد البركاني الناعم" - التقارير العلمية
- جامعة كورنيل

By مامفو بريشيا

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