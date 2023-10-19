يمكن لنجم البحر ذو التاج الشوكي الصغير أن يتحمل موجات الحر، مما يشكل تهديدًا أكبر للشعاب المرجانية

سلطت الأبحاث الحديثة التي أجراها علماء الأحياء البحرية من جامعة سيدني الضوء على قدرة نجم البحر ذو التاج الشوكي الصغير على مقاومة موجات الحر، مما أثار مخاوف بشأن التفاقم المحتمل لأضرار الشعاب المرجانية الناجمة عن تغير المناخ. نجم البحر ذو التاج الشوكي موطنه الأصلي الحاجز المرجاني العظيم ومن المعروف أنه أحد أهم الحيوانات المفترسة للشعاب المرجانية. الأضرار التي تسببها تأتي في المرتبة الثانية بعد الأعاصير وأحداث التبييض من حيث وفيات المرجان.

وكشفت الدراسة، التي قادتها البروفيسورة ماريا بيرن ونشرت في مجلة Global Change Biology، أن نجم البحر ذو التاج الشوكي الصغير قادر على تحمل مستويات الحرارة العالية التي تكون قاتلة للشعاب المرجانية. تسمح لهم هذه المرونة بالبقاء على قيد الحياة في موجات الحر ومواصلة دورة حياتهم كحيوانات مفترسة آكلة اللحوم تتغذى على المرجان الذي ينمو حديثًا.

تشير النتائج إلى أنه حتى لو انخفض عدد نجم البحر ذو التاج الشوكي البالغ بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات الناجم عن تغير المناخ، فإن نجم البحر الصغير العاشب يمكنه الانتظار بصبر حتى الظروف المناسبة لتنمو لتصبح حيوانات مفترسة تأكل المرجان. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عودة ظهور الحيوانات المفترسة والمزيد من الضرر للشعاب المرجانية.

ويتسبب تغير المناخ بالفعل في تبييض المرجان وموته عندما ترتفع درجة حرارة الماء بمقدار 1-3 درجات مئوية. ووجدت الدراسة أن نجم البحر ذو التاج الشوكي الصغير يمكنه تحمل ثلاثة أضعاف شدة الحرارة التي تسبب ابيضاض المرجان. هذه القدرة، إلى جانب تفضيلهم لموائل الأنقاض الناتجة عن ابيضاض المرجان ووفيات المرجان، تسمح لأعدادهم بالتزايد تدريجياً مع مرور الوقت.

وحدد الباحثون أيضًا العوامل التي تساهم في بقاء نجم البحر الصغير ذو التاج الشوكي في الظروف الدافئة. فصغر حجمها يقلل من متطلباتها الفسيولوجية، كما أن قدرتها على التغذية على مجموعة متنوعة من مصادر الغذاء، بما في ذلك الطحالب المرجانية، تعزز قدرتها على الصمود.

ووفقا للمؤلف المشارك في الدراسة، مات كليمنتس، فإن النتائج تسلط الضوء على الدور المحتمل لوفيات المرجان الناجم عن التبييض في المساهمة في تفشي نجم البحر ذو التاج الشوكي. كما يلعب فقدان الحيوانات المفترسة الطبيعية وتراكم العناصر الغذائية في الماء دورًا في تفاقم تأثير تغير المناخ على الشعاب المرجانية.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم آثار هذه النتائج على النظم البيئية البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية.

مرجع:

"تتمتع نجوم البحر ذات تاج الشوك في مرحلة الانتظار للأحداث بالمرونة في ظروف الموجات الحارة التي تبيض وتقتل الشعاب المرجانية" بقلم ماريا بيرن، http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912