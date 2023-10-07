مستقبل قاتم للشعاب المرجانية: معدلات النمو تكافح لمواكبة ارتفاع مستويات سطح البحر

أثارت دراسة حديثة مخاوف بشأن مستقبل الشعاب المرجانية، مشيرة إلى أن معدلات نموها غير قادرة على مواكبة الارتفاع السريع في مستويات سطح البحر. يسلط البحث، الذي فحص 9,000 عام من نمو المرجان، الضوء على انخفاض كبير في معدلات تراكم المرجان.

وركزت الدراسة على تحليل 22 عينة حفر تم جمعها من حاجز الشعاب المرجانية والجزر المرجانية في بليز، بقياس إجمالي 215 مترًا. وباستخدام التأريخ بالنظائر المشعة، قام الباحثون بتقدير عمر شظايا المرجان، مما سمح لهم باستنتاج معدلات النمو مع مرور الوقت. وكشفت النتائج أن معدلات تراكم المرجان في بليز قد انخفضت خلال فترة الهولوسين.

وفقا للبروفيسور إيبرهارد جيشلر من جامعة جوته، على الرغم من أن متوسط ​​معدلات نمو هوامش الشعاب المرجانية في بليز يمكن مقارنتها بمناطق أخرى في غرب المحيط الأطلسي، إلا أنها أقل قليلاً من تلك الموجودة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ولهذا التفاوت آثار كبيرة على الدول الجزرية الاستوائية التي تعتمد على الشعاب المرجانية أو التي تحميها، وخاصة في سياق المناقشات الجارية بشأن تغير المناخ.

علاوة على ذلك، تدعم الدراسة ملاحظة انخفاض أعداد الشعاب المرجانية الحية في منطقة البحر الكاريبي. تهيمن الطحالب اللحمية والأنواع الحشائش العامة بدلاً من الشعاب المرجانية حاليًا على العديد من الشعاب المرجانية في المنطقة. لاحظ الباحثون أن الأجزاء القديمة من الشعاب المرجانية كانت تحتوي في الغالب على شعاب مرجانية قادرة على تحمل الإجهاد وبناء الشعاب المرجانية.

وكشف تحليل عينات الحفر أيضًا عن فجوات على نطاق مئوي في السجلات الأحفورية لمرجان الخورن، المعروف باسم Acropora palmata. هذه الفجوات، التي تحدث منذ ما يقرب من 2,000 إلى 4,000 سنة، وبين 5,500 إلى 6,000 سنة مضت، قد تشير إلى تحولات بيئية، مثل ارتفاع درجات الحرارة، أو زيادة نشاط العواصف، أو التغيرات في إمدادات المغذيات. تتزامن الفجوة البالغة 4,000 عام مع حدث وفيات جماعي محتمل يؤثر على رعي قنافذ البحر في المنطقة.

وللدراسة آثار كبيرة في فهم تدهور المرجان والشعاب المرجانية. ومن خلال إعادة بناء الظروف البيئية التي سادت خلال عصر الهولوسين، يستطيع الباحثون تحديد ما إذا كانت الانخفاضات الحالية غير مسبوقة. الشعاب المرجانية معرضة بالفعل للتهديد بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك ظاهرة الاحتباس الحراري، وتحمض المحيطات، وتدهور نوعية المياه، والأمراض. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنهم قد يصبحون من أوائل ضحايا تغير المناخ حيث تكافح معدلات نموهم لمواكبة ارتفاع منسوب مياه البحر.

المصدر: التقارير العلمية