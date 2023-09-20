حجم وشكل مستعمرة المرجان يحددان مدى التعقيد والصحة البحرية

تسلط دراسة حديثة أجرتها طالبة الدراسات العليا صوفيا فيريرا من جامعة هاواي في هيلو، بالتعاون مع علماء البحار، الضوء على أهمية حجم مستعمرة المرجان وشكلها في تحديد مدى تعقيد وصحة النظم البيئية البحرية. وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة نيتشر، على التنبؤ بكيفية تأثير الشعاب المرجانية في جزيرة غوام على تعقيد الموائل.

الشعاب المرجانية هي مهندسي الطبيعة، حيث يقومون بتصميم موائل وملاجئ متنوعة للأنواع البحرية. استخدم فريق فيريرا كاميرات تحت الماء عالية التقنية وتقنيات التصوير المساحي ثلاثي الأبعاد لرسم خرائط لـ 3 موقعًا للشعاب المرجانية المحيطة بغوام. وقاموا بتقييم فردي لأكثر من 208 من الشعاب المرجانية، وسجلوا حجمها وشكل نموها.

ووجدت الدراسة أن كل منحنى وزاوية للمستعمرة المرجانية يلعب دورا حاسما في الحفاظ على مجموعة واسعة من الأنواع البحرية. وخلص الباحثون إلى أن حجم مستعمرة المرجان وشكلها يعدان من المؤشرات القوية لتعقيد الموائل في الشعاب المرجانية في غوام ويجب دمجهما في برامج مراقبة الشعاب المرجانية.

تواجه الشعاب المرجانية تهديدات متزايدة من الضغوطات المحلية والعالمية. إن فهم الأعمال الداخلية لهذه النظم البيئية أمر بالغ الأهمية للحفاظ عليها. ويأمل فيريرا أن توفر النتائج التي توصلوا إليها الأمل وتوفر رؤى للأبحاث المستقبلية حول تأثير تقلب موائل الشعاب المرجانية على الكائنات الحية المرتبطة بالشعاب المرجانية في ظل تغير المناخ.

تساهم هذه الدراسة في فهمنا للعلاقة المعقدة بين خصائص مستعمرة المرجان وتعقيد النظام البيئي البحري. ومن خلال اكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية تشكيل مستعمرات المرجان للموائل المحيطة بها، يمكن للباحثين تطوير استراتيجيات حفظ أكثر فعالية لحماية هذه النظم البيئية الحيوية.

مصادر:

- صوفيا ب. فيريرا وآخرون، التنبؤ بتعقيد الموائل باستخدام نهج قائم على السمات على الشعاب المرجانية في غوام، التقارير العلمية (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

– جامعة هاواي في هيلو (مقالة المصدر)