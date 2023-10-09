تسرب سائل من الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية (ISS)، لكن الطاقم ليس في خطر مباشر، وفقًا لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس. ويأتي التسرب من دائرة المبرد الخارجية لوحدة ناوكا، التي تم تسليمها إلى المحطة في عام 2012. وتؤكد روسكوزموس أنه لا يوجد أي تهديد للمختبر المداري.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب مهمة حديثة عاد فيها رائدا فضاء روسيان ورائد فضاء أمريكي إلى الأرض بعد قضاء عام في محطة الفضاء الدولية. كان من المقرر في الأصل أن تستمر مهمتهم لمدة ستة أشهر، ولكن تم تمديد مهمتهم بسبب تسرب سابق. تعرضت مركبة الفضاء سويوز التي استخدموها للسفر إلى محطة الفضاء الدولية لأضرار، على الأرجح بسبب تأثير نيزك صغير. وللتعويض، أطلقت موسكو صاروخا آخر دون طاقم لإكمال المهمة المخطط لها.

يعد التسرب بمثابة تذكير بالتحديات التي تواجه البعثات الفضائية وأهمية الإصلاحات السريعة والفعالة. لقد كانت محطة الفضاء الدولية مكانًا للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، مما يوفر فرصة نادرة للتعاون على الرغم من التوترات السياسية. ويستخدم كلا البلدين محطة الفضاء الدولية للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي.

وبينما تعمل وكالات الفضاء معًا للتغلب على العقبات، فإن مثل هذه الحوادث تعزز الحاجة إلى المراقبة والصيانة المستمرة لمحطة الفضاء الدولية. تظل سلامة ورفاهية الطاقم أولوية قصوى، وتلتزم وكالة روسكوزموس بحل التسرب وضمان استقرار محطة الفضاء الدولية على المدى الطويل.

التعاريف:

– محطة الفضاء الدولية (ISS): قمر صناعي صالح للسكن، ويعمل كمختبر فضائي ومقر سكن لرواد الفضاء من مختلف البلدان.

– روسكوزموس: وكالة الفضاء الروسية المسؤولة عن الأنشطة الفضائية في البلاد.

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